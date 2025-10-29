La technique Meisner, des États-Unis à la France : Transmission, adaptation, appropriation (Paris)

Journée d'études

La technique Meisner, des États-Unis à la France : Transmission, adaptation, appropriation

18 novembre 2025

Théâtre du Gouvernail (5 Pass. de Thionville, 75019 PARIS)

8h30 - 18h

Cette journée d’études, organisée par Juliette Mézergues et Samuel Lhuillery, cherchera à analyser la manière dont la technique de jeu élaborée aux États-Unis par Sanford Meisner se reconfigure au contact des traditions françaises du jeu - en interrogeant les enjeux pédagogiques, linguistiques, culturels, esthétiques, éthiques et sociétaux de sa transmission, notamment à la lumière des débats récents sur les conditions de sécurité émotionnelle en formation d’acteur.

Le programme de la journée est disponible sur notre carnet Hypothèses : https://actif.hypotheses.org/4223



L’entrée est libre sur inscription : samuel.lhuillery@univ-tlse2.fr

Cette journée d'étude s’inscrit dans le cadre de l’Axe 4 « Cross-Referencing Cultural Differences » du programme ACTiF (American Contemporary Theater in France), coordonné par Emeline Jouve (Université Toulouse-Jean Jaurès). Le projet ACTiF porte sur la présence du théâtre étasunien en France et analyse ses logiques d’importation. L’Axe 4, placé sous la responsabilité d’Emeline Jouve et de Samuel Lhuillery, se concentre plus particulièrement sur la notion d’altérité culturelle. Plus d’informations : https://actif.hypotheses.org/

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à cette journée, qui réunira chercheur·se·s, enseignant·e·s et praticien·ne·s autour d’un dialogue sur la transmission des techniques de jeu de part et d’autre de l’Atlantique.



N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos réseaux et à nous contacter pour toute précision !

Programme



8h30 – Accueil des participant·e·s



9h – Introduction de la journée

Emeline Jouve, professeure en littérature et théâtre étasuniens à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (CAS), coordinatrice du projet ANR ACTiF.

Samuel Lhuillery, docteur en études théâtrales (Université Sorbonne Nouvelle), post-doctorant pour le projet ACTiF (Université Toulouse – Jean Jaurès).

Juliette Mézergues, comédienne et metteuse en scène, chargée de cours (Université de Picardie Jules Verne).



9h15 – Tracing Meisner: Adaptation, Inheritance and Interpretation in European Actor Training

Philippa Strandberg-Long, vice-directrice de l’Actor Training & Drama School à la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).



9h45 – The Appeal of the Meisner Technique in the Contemporary Actor Training Environment

David Shirley, doyen de la Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA).



10h15 – Challenges practitioners face bringing Contemporary Meisner Technique to Europe

Skye Hallam, actrice et pédagogue au sein de la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).



11h – Questions de traduction : discussion autour de la traduction de l’ouvrage de Sanford Meisner, Sur le jeu d’acteur (Capricci Editions, 2025)

Marc Grandsard, enseignant de la technique Meisner, co-fondateur de l’école de cinéma CinéCréatis à Nantes, traducteur de Sur le jeu d’acteur.

Benoît Michaud, comédien et enseignant de la technique Meisner, co-fondateur du Collectif Circonstance 57.



11h45 – Présentation de travail : deux mises en pratique concrètes de la technique Meisner

Scott Williams, enseignant de la technique Meisner formé à la Neighborhood Playhouse, fondateur de l’Impulse Company.

Tracy Pellegrino, enseignante de la technique Meisner au sein de la Playhouse West, à Los Angeles, ainsi que de Playhouse Paris, avec Mark Pellegrino.



13h – Pause déjeuner

14h30 – Transmettre la technique Meisner aujourd’hui. Discussion avec deux pédagogues internationaux formés par Sanford Meisner

Scott Williams, enseignant de la technique Meisner formé à la Neighborhood Playhouse, fondateur de l’Impulse Company.

Tracy Pellegrino, enseignante de la technique Meisner au sein de la Playhouse West, à Los Angeles, ainsi que de Playhouse Paris, avec Mark Pellegrino.



16h15 – Table ronde « Enseigner Meisner en France »

Sébastien Bonnabel, pédagogue et metteur en scène, fondateur de la Compagnie du Libre Acteur et du Centre de formation du Libre Acteur à Paris, Lyon et Marseille.

Raymond Dikoumé, metteur en scène et pédagogue, fondateur de la compagnie Dra-Mad – Théâtre Urbain.

Marc Grandsard, enseignant de la technique Meisner, co-fondateur de l’école de cinéma CinéCréatis à Nantes, traducteur de Sur le jeu d’acteur.

Benoît Michaud, comédien et enseignant de la technique Meisner, co-fondateur du Collectif Circonstance 57.

Anastase Philippe Rouillé, comédien et pédagogue, fondateur du Studio AZOT.



17h30 – Discussion générale et conclusion de la journée

Emeline Jouve, professeure en littérature et théâtre étasuniens à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (CAS), coordinatrice du projet ANR ACTiF.

Samuel Lhuillery, docteur en études théâtrales (Université Sorbonne Nouvelle), post-doctorant pour le projet ACTiF (Université Toulouse – Jean Jaurès).

Juliette Mézergues, comédienne et metteuse en scène, chargée de cours (Université de Picardie Jules Verne).



18h – Fin des travaux

Nota bene : la journée se déroulera alternativement en français et en anglais. Des points de traduction ponctuels pourront être proposés si nécessaire, mais la journée ne sera pas traduite dans son intégralité.