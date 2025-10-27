Luce d'Eramo prophète du présent / Luce d'Eramo profeta del presente (Université Sorbonne Nouvelle - Campus Nation, Paris)

Luce d'Eramo prophète du présent / Luce d'Eramo profeta del presente

Organisée à l’occasion du centenaire de la naissance de Luce d’Eramo (Reims, 17 juin 1925 – Rome, 6 mars 2001), la journée d’étude Luce d’Eramo, prophète du présent souhaite approfondir l’œuvre de l’écrivaine à la lumière de son incroyable capacité d’anticipation des enjeux de l’époque contemporaine.

Au fil de sa riche production narrative, Luce d’Eramo aborde des thématiques qui occupent aujourd’hui une place centrale dans le débat public et culturel: la question du genre et de la place des femmes dans la société, la dimension du care presque exclusivement exercée par des figures féminines, l’inclusion de la diversité mentale et physique, la question de la radicalisation politique, les problématiques liées à l’écologie et à la sauvegarde de notre planète à l’ère de l’Anthropocène.

À travers deux sessions thématiques ainsi qu’une table ronde finale, cette journée d’étude se propose de restituer la richesse et la complexité de la pensée et de l’écriture de Luce d’Eramo, en la relisant comme une voix d’une actualité saisissante, capable d’interroger le présent et d’imaginer de nouveaux futurs.

In occasione del centenario della nascita di Luce d’Eramo (Reims, 17 giugno 1925 – Roma, 6 marzo 2001), la giornata di studi Luce d’Eramo, profeta del presente si propone di approfondire l’opera della scrittrice alla luce della sua sorprendente capacità di anticipare alcune delle questioni più urgenti della contemporaneità. All’interno della sua ricchissima produzione narrativa, Luce d’Eramo affronta tematiche oggi centrali nel dibattito pubblico e culturale: il genere e il ruolo delle donne nella società, la cultura del care , esercitata prevalentemente da figure femminili, l’inclusione della diversità fisica e mentale, la radicalizzazione politica, l’ecologia e la responsabilità ambientale nell’era dell’Antropocene.

Attraverso due sessioni tematiche e una tavola rotonda finale, l’incontro intende restituire la ricchezza e la complessità del pensiero e della scrittura di Luce d’Eramo, rileggendola come una voce straordinariamente attuale, capace di interrogare il presente e immaginare nuovi futuri.