Autour d'Albertine. Dialogue de Laure Murat et Anne Simon, animé par Yangjie Zhao (Ulm)

Il y a cent ans, trois ans après la mort de Proust, paraissait l’édition – aujourd’hui controversée – d’Albertine disparue, préparée notamment par son frère Robert Proust pour les éditions de la NRF-Gallimard.

Dans le cadre des activités du Carnet Pôle Proust, un dialogue entre Laure Murat et Anne Simon, animé par Yangjie Zhao, abordera, à partir de la figure d’Albertine, des thèmes majeurs de l’œuvre proustienne : femmes, corps, regard, jalousie, Sodome/Gomorrhe, deuil, oubli, émotion, flore, bestiaire, beauté, société, style, surimpressions…



Intervenantes

Laure Murat (Université de Californie à Los Angeles – UCLA)

Toutes les époques sont dégueulasses. Ré(é)crire, sensibiliser, contextualiser, Verdier « La petite jaune », 2025

Proust, roman familial, Robert Laffont, Prix Médicis 2023

Qui annule quoi ? Sur la cancel culture, Seuil, « Libelle », 2022

Anne Simon (République des Savoirs, CNRS/ENS – PSL)

La Rumeur des distances traversées. Proust, une esthétique de la surimpression, Classiques Garnier, « Bibliothèque proustienne », 2018

Trafics de Proust. Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, Hermann, « Philosophies », 2016

Proust ou le réel retrouvé. Le sensible et son expression dans À la recherche du temps perdu, PUF, 2000 ; Honoré Champion, 3e rééd. 2018



Modérateur

Yangjie Zhao, doctorant ED 540 / République des Savoirs, ENS – PSL

Thèse sur « “La Chine m’inquiète” » – L’homosexualité proustienne au prisme de sa réception et de sa traduction en chinois (1923-2024) » (Anne Simon et Marie Laureillard dir. ; soutenance le 24 nov. 2025).

Co-organisateur avec Anne Simon du colloque « Proust et le (mauvais) genre », Pôle Proust/ENS – PSL, 2023.



Informations pratiques

Lundi 17 novembre 2025, de 18h à 20h.

Entrée libre et gratuite.

Salle historique de la Bibliothèque des Lettres - 45, rue d'Ulm 75005 Paris

Les participants sont invités à se présenter 15 minutes avant le début de l'événement.

Organisation : Carnet Pôle Proust – UMR 8241 République des Savoirs, ENS-PSL et les Bibliothèques de l'ENS en collaboration avec la plateforme de lecture « Marcel »

Ill. © Didier Paquignon, Villa Corot, peinture à l’huile sur 168 plaquettes de bois (détail), 1986