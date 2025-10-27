Séminaire Politiques du style

Considérant que, dans l’histoire littéraire, des rapprochements spontanés sont faits entre des styles, individuels ou collectifs, et des positions politiques, le séminaire de recherche « Politiques du style » a décidé d’interroger les interactions entre ces deux domaines, et d’identifier leurs modalités. Nous nous attachons plus particulièrement à souligner ces croisements à partir des travaux de recherche les plus récents, et en dialogue avec la création contemporaine.

Le séminaire se tient pour la troisième année consécutive, et vous pouvez d'ores et déjà noter les deux prochaines séances :

Le vendredi 7 novembre, nous discuterons de la place du style et des images dans les luttes sociales, à partir du livre Le Style de Marx de Vincent Berthelier, paru en mars dernier aux Éditions sociales, et de Fraternité, publié cet été par Arthur Duhé aux éditions Anamosa. (Université Paris Cité, aux Grands Moulins de Paris, bâtiment C, 6e étage, salle 679C). Horaire : 16h-18h30.

Le vendredi 28 novembre, la séance sera consacrée au style situationniste, et nous entendrons les travaux en cours de Solène Vanet-Cobac (Maison de la recherche de Sorbonne Université, rue Serpente, salle D421). Horaire : 16h-18h30.

Enfin, le mercredi 21 janvier, date républicaine, nous aurons le plaisir d'entendre l'écrivain Pierre Bergounioux : l'entretien sera mené par Antoine Poisson et suivi d'un échange avec le public.

Lieu : aux Grands Moulins de Paris, bâtiment C, 6e étage, salle à confirmer. Horaire : 16h-18h.

Pour s’abonner à la liste de diffusion (modérée) : https://listes.u-paris.fr/wws/subscribe/apostyl