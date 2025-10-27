Agenda
"Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu" (Le Père Peinard, mars 1893). Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914 (Reims)

Publié le par Marc Escola

Colloque « Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu. » (Le Père Peinard, mars 1893).

Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914

 Organisé par Aurélien Lorig, MCF langue et littérature françaises (XIXe siècle)

 Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL (UR 3311)      

— 

Vendredi 5 décembre 2025

Bibliothèque Carnegie, 2 place Carnegie, 51100 Reims

 

 Programme

8h50-9h15 : Accueil 

 

9h15-9h30

Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Mot d’introduction

 

Session 1.  Corpus anarchistes : délimitations, esthétiques, militantisme 

Modération : Marie Astrid-Charlier (Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF)

9h30-10h45

Camille Mayer Méral, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

Le théâtre anarchiste, outil de praxis évolutionnaire 

 Loïc le Sayec, Université d’Amiens

Le théâtre anarchiste vu par la presse locale militante : le cas de Germinal (1904-1910)

 

10h45-11h- Pause

 

Session 2 / Théâtre anarchiste et idéologies

Modération : Vittorio Frigerio (Dalhousie University)

 11h-12h15

 Nicolas Diassinous, Université d’Avignon

Le Théâtre de l’Œuvre : une scène symboliste et anarchiste ?

 Marc Kauffmann, Widensolen (Haut-Rhin)

« L'invasion du socialisme dans le théâtre » (Jules Renard, 1897)

 

12h15-14h – Déjeuner en ville

 

Session 3 / Le théâtre anarchiste en contextes

Modération : Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

 14h-15h15

 Pastor Salomé, Université de Strasbourg

« C’est mon maître et je suis son disciple  » (Donnay et Descaves, Oiseaux de passage, 1904) : les femmes dans le théâtre anarchiste

 Vittorio Frigerio, Dalhousie University

Le théâtre de Han Ryner entre parabole et engagement

 

15h15-15h30 – Pause

 

Session 4 / Lire et jouer le théâtre anarchiste : genres, registres et réception 

Modération : Séverine Reyrolle (Université de Reims Champagne-Ardenne)

 15h30-16h45

 Marie-Astrid Charlier, Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF 

Le théâtre anarchiste, un mélodrame naturaliste ? Lecture dramaturgique et culturelle de La Viande à feu (1907) de Georges Darien

 Estelle Bedée, Université de Nanterre – Paris Ouest La Défense

« L’occasion d’un beau chahut » (Victor Méric) : mise en scène de l’anarchisme chez Lucien Descaves.

 

16h45-17h

Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Conclusion

 

17h15 –Visite de la cathédrale puis dîner en ville

 

Comité scientifique

Régine Borderie (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne) 

Marie-Astrid Charlier (RIRRA 21, Université de Montpellier Paul-Valéry / IUF)

Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Guy Ducrey (Université de Strasbourg)

Vittorio Frigerio (Dalhousie University)

Séverine Reyrolle (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)

 

 

 

 