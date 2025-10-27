"Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu" (Le Père Peinard, mars 1893). Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914 (Reims)

Colloque « Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu. » (Le Père Peinard, mars 1893).

Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914

Organisé par Aurélien Lorig, MCF langue et littérature françaises (XIXe siècle)

Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL (UR 3311)

—

Vendredi 5 décembre 2025

Bibliothèque Carnegie, 2 place Carnegie, 51100 Reims

Programme

8h50-9h15 : Accueil

9h15-9h30

Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Mot d’introduction

Session 1. Corpus anarchistes : délimitations, esthétiques, militantisme

Modération : Marie Astrid-Charlier (Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF)

9h30-10h45

Camille Mayer Méral, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

Le théâtre anarchiste, outil de praxis évolutionnaire

Loïc le Sayec, Université d’Amiens

Le théâtre anarchiste vu par la presse locale militante : le cas de Germinal (1904-1910)

10h45-11h- Pause

Session 2 / Théâtre anarchiste et idéologies

Modération : Vittorio Frigerio (Dalhousie University)

11h-12h15

Nicolas Diassinous, Université d’Avignon

Le Théâtre de l’Œuvre : une scène symboliste et anarchiste ?

Marc Kauffmann, Widensolen (Haut-Rhin)

« L'invasion du socialisme dans le théâtre » (Jules Renard, 1897)

12h15-14h – Déjeuner en ville

Session 3 / Le théâtre anarchiste en contextes

Modération : Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

14h-15h15

Pastor Salomé, Université de Strasbourg

« C’est mon maître et je suis son disciple » (Donnay et Descaves, Oiseaux de passage, 1904) : les femmes dans le théâtre anarchiste

Vittorio Frigerio, Dalhousie University

Le théâtre de Han Ryner entre parabole et engagement

15h15-15h30 – Pause

Session 4 / Lire et jouer le théâtre anarchiste : genres, registres et réception

Modération : Séverine Reyrolle (Université de Reims Champagne-Ardenne)

15h30-16h45

Marie-Astrid Charlier, Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF

Le théâtre anarchiste, un mélodrame naturaliste ? Lecture dramaturgique et culturelle de La Viande à feu (1907) de Georges Darien

Estelle Bedée, Université de Nanterre – Paris Ouest La Défense

« L’occasion d’un beau chahut » (Victor Méric) : mise en scène de l’anarchisme chez Lucien Descaves.

16h45-17h

Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Conclusion

17h15 –Visite de la cathédrale puis dîner en ville

Comité scientifique

Régine Borderie (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)

Marie-Astrid Charlier (RIRRA 21, Université de Montpellier Paul-Valéry / IUF)

Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Guy Ducrey (Université de Strasbourg)

Vittorio Frigerio (Dalhousie University)

Séverine Reyrolle (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)