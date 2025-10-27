"Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu" (Le Père Peinard, mars 1893). Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914 (Reims)
Colloque « Le Théâtre ! Voilà un riche moyen de semer les idées, nom de Dieu. » (Le Père Peinard, mars 1893).
Genres, discours, esthétiques et représentations des pièces anarchistes, 1881-1914
Organisé par Aurélien Lorig, MCF langue et littérature françaises (XIXe siècle)
Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL (UR 3311)
—
Vendredi 5 décembre 2025
Bibliothèque Carnegie, 2 place Carnegie, 51100 Reims
Programme
8h50-9h15 : Accueil
9h15-9h30
Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne
Mot d’introduction
Session 1. Corpus anarchistes : délimitations, esthétiques, militantisme
Modération : Marie Astrid-Charlier (Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF)
9h30-10h45
Camille Mayer Méral, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Le théâtre anarchiste, outil de praxis évolutionnaire
Loïc le Sayec, Université d’Amiens
Le théâtre anarchiste vu par la presse locale militante : le cas de Germinal (1904-1910)
10h45-11h- Pause
Session 2 / Théâtre anarchiste et idéologies
Modération : Vittorio Frigerio (Dalhousie University)
11h-12h15
Nicolas Diassinous, Université d’Avignon
Le Théâtre de l’Œuvre : une scène symboliste et anarchiste ?
Marc Kauffmann, Widensolen (Haut-Rhin)
« L'invasion du socialisme dans le théâtre » (Jules Renard, 1897)
12h15-14h – Déjeuner en ville
Session 3 / Le théâtre anarchiste en contextes
Modération : Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)
14h-15h15
Pastor Salomé, Université de Strasbourg
« C’est mon maître et je suis son disciple » (Donnay et Descaves, Oiseaux de passage, 1904) : les femmes dans le théâtre anarchiste
Vittorio Frigerio, Dalhousie University
Le théâtre de Han Ryner entre parabole et engagement
15h15-15h30 – Pause
Session 4 / Lire et jouer le théâtre anarchiste : genres, registres et réception
Modération : Séverine Reyrolle (Université de Reims Champagne-Ardenne)
15h30-16h45
Marie-Astrid Charlier, Université de Montpellier Paul-Valéry, IUF
Le théâtre anarchiste, un mélodrame naturaliste ? Lecture dramaturgique et culturelle de La Viande à feu (1907) de Georges Darien
Estelle Bedée, Université de Nanterre – Paris Ouest La Défense
« L’occasion d’un beau chahut » (Victor Méric) : mise en scène de l’anarchisme chez Lucien Descaves.
16h45-17h
Aurélien Lorig, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne
Conclusion
17h15 –Visite de la cathédrale puis dîner en ville
Comité scientifique
Régine Borderie (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)
Marie-Astrid Charlier (RIRRA 21, Université de Montpellier Paul-Valéry / IUF)
Nathalie Coutelet (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
Guy Ducrey (Université de Strasbourg)
Vittorio Frigerio (Dalhousie University)
Séverine Reyrolle (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)