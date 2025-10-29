Colloque Humanistica 2026 - Humanités numériques / humanités computationnelles : perspectives croisées - (Paris, EPITA, 19-22 mai 2026)

Humanités numériques / humanités computationnelles : perspectives croisées

Nous avons le plaisir de diffuser l’appel à communications pour le colloque Humanistica 2026, qui se tiendra à Paris du 19 au 22 mai 2026 à EPITA.

Cet événement est organisé par Humanistica (Association francophone des humanités numériques).

Toutes les informations relatives au colloque seront disponibles sur le site d’Humanistica 2026 : https://humanistica2026.sciencesconf.org/.

Le thème retenu, « Humanités numériques / humanités computationnelles : perspectives croisées », met en lumière les transformations récentes liées à la montée en puissance des capacités d’analyse de données et au tournant computationnel des humanités numériques. Historiquement, les humanités numériques se sont attachées à la numérisation des sources, à la constitution de bases de données et à la diffusion en ligne des savoirs. Aujourd’hui, avec le développement de l’apprentissage automatique, du calcul intensif et d’algorithmes de plus en plus performants, se développe la notion d’humanités computationnelles, qui désigne l’usage de méthodes informatiques avancées dans les sciences humaines et sociales.

Le colloque interroge notamment les évolutions liées à l’apprentissage automatique, au calcul intensif, à la chaîne complète de traitement des données (acquisition, structuration, exploitation), les questions éthiques, écologiques, méthodologiques ou liées à la reproductibilité.

Nous proposons, dans le cadre de cet appel, d’organiser l’éventail des domaines concernés pour les communications autour de trois axes :

Acquérir et structurer des données

Evaluer, Analyser et exploiter les données

Interroger les cadres, enjeux et pratiques

Nous invitons tou·te·s les praticien·ne·s des humanités numériques et computationnelles (chercheur·se·s, ingénieur·e·s, professionnel·le·s des bibliothèques, des archives, des musées) à soumettre une proposition. Nous encourageons tout particulièrement les jeunes chercheur·se·s à participer.

Une nouveauté pour cette année est l’organisation de quatre sessions spéciales soutenues par le projet Impresso, le GDR CNRS MAGIS, the Historical Network Research community et le chapitre francophone d’ai4lam.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la version complète de l’argumentaire : https://humanistica2026.sciencesconf.org/resource/page/id/1.

Les propositions doivent être rédigées en français et soumises via la plateforme SciencesConf (il suffit de se connecter ou de créer un compte pour soumettre).

Nous sommes également très heureux·se·s d’annoncer que cette année, les propositions acceptées seront publiées, sous forme de « mini-articles » dans le premier numéro en français de l’Anthology for Computers and the Humanities (vous pouvez avoir un aperçu du premier numéro publié ce mois-ci : https://anthology.ach.org/volumes/vol0002/) destiné à accueillir des actes de conférences, ateliers et événements en humanités numériques, dans toutes les langues.

En vue de cette publication, nous vous demandons de lire attentivement les modalités de soumission avant de déposer vos propositions : https://humanistica2026.sciencesconf.org/resource/page/id/18.

Dates à retenir :

Date limite de soumission : 7 janvier 2026 à 23h59 (partout sur terre)

Notification aux auteurs : 13 février 2026

Version finale : 8 avril 2026

Conférence & ateliers : 19 – 22 mai 2026 à l’EPITA (Paris / Kremlin-Bicêtre)

Nous vous remercions de diffuser largement cet appel dans vos laboratoires, équipes, réseaux, listes de diffusion, et de relayer cet email à toute personne susceptible d’être intéressée.

Nous espérons recevoir de nombreuses propositions et vous retrouver pour des échanges et des débats fructueux durant le colloque.