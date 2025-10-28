Le scénario comme objet de recherche, de création et d’enseignement à l’université - Colloque international (Université du Québec à Montréal)

Le scénario comme objet de recherche, de création et d’enseignement à l’université

Colloque international, 19-20 mai 2026

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Organismes coorganisateurs

Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ-UQAM)

Passages Arts & Littératures (XX-XXI) – Université Lumière Lyon 2

Appel à communications

Depuis une quarantaine d’années, le scénario se taille une place grandissante à l’intérieur des murs de l’université. Selon les programmes d’études et les projets scientifiques déployés, le scénario est envisagé et pratiqué tantôt comme objet de recherche, comme objet de création et/ou comme objet enseigné.

Cela étant, encore à ce jour, particulièrement dans le monde francophone, très peu d’événements et de publications ne trouvent leur ancrage premier du côté des études scénaristiques, et encore moins ne portent explicitement sur le scénario en tant que texte écrit et lu.

Le présent colloque veut contribuer à remédier à cette situation et apporter sa pierre à l’édifice.

À partir de l’objet scénario considéré en premier lieu dans sa forme textuelle, des communications qui mobilisent des travaux récents (ou en cours) dans le domaine spécifique des études scénaristiques – un domaine à penser nécessairement au confluent des études littéraires, cinématographiques, télévisuelles, numériques, vidéoludiques et autres humanités – sont aujourd’hui sollicitées.

Les communications pourront porter sur un très large éventail de thématiques et de domaines médiatiques (cinéma, télé, web, jeu vidéo, littérature, etc.), dont voici un aperçu (à noter que cette liste n’est pas exhaustive) :

Le scénario et la scénarisation comme objets de recherche;

La recherche-création scénaristique;

Études scénaristiques et perspectives critiques (études féministes, études autochtones, études queer, études noires, approches psychanalytiques, sémiotique, etc.);

L’enseignement de la scénarisation en contexte universitaire – enjeux, stratégies et approches;

Études scénaristiques et pratiques professionnelles – liens, défis, tensions, ruptures;

L’adaptation scénaristique d’œuvres littéraires;

La scénarisation-jeunesse;

Scénarisation documentaire;

Approches des archives scénaristiques;

Étude de cas (thématique, formelle et/ou critique) à partir d’un scénario ou d’un corpus scénaristique.

Il est ardemment souhaité que l’événement réunisse des chercheur·euses de plusieurs générations et de divers horizons. En ce sens, les propositions étudiantes (maîtrise, master, doctorat, postdoctorat) sont les bienvenues, tout comme celles d’enseignant·es-chercheur·euses en provenance de différents pays.

Veuillez faire parvenir votre proposition de communication (300-500 mots) et votre notice biobibliographique (200 mots) simultanément aux trois responsables de l’événement :

Dates importantes

28 octobre 2025 : diffusion de l’appel à communications

27 janvier 2026 : limite pour l’envoi des propositions

12 février 2026 : annonce de la sélection

19-20 mai 2026 : tenue du colloque à l’UQAM

Informations pratiques

L’événement se tiendra en français. Aucun frais d’inscription n’est à prévoir pour la participation au colloque. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ne seront cependant pas pris en charge par les organismes coorganisateurs de l’événement. La participation en présentielle est préconisée. Chaque communication présentée lors du colloque sera d’une durée maximale de 20 minutes.

Bibliographie de travail (à titre indicatif seulement)

Responsables de l’événement

Gabrielle Tremblay est professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). La majorité de ses contributions portent sur les liens entre littérature et cinéma, et ce, depuis le contexte spécifique des études scénaristiques. En 2015, elle publie Scénario et scénariste (LettMotif), un livre dédié à la reconnaissance institutionnelle de l'objet scénaristique dans le monde de l'art cinématographique en France. En 2022, dans les pages de la revue scientifique Voix et Images, elle dirige le dossier thématique « Regards actuels sur la scénarisation au Québec ». Toujours en 2022, elle codirige avec Romana Turina (Arts University Bournemouth, Angleterre) un numéro spécial du Journal of Screenwriting sous le titre « Textual Perspectives: Screenwriting Styles, Modes, and Languages ». En 2024, elle publie deux ouvrages : Lire des scénarios. Pour une approche interdisciplinaire et renouvelée des pratiques scénaristiques (Presses de l’Université de Montréal), puis Les ordres. Un scénario et un film de Michel Brault (Somme toute).

Martin Fournier est Maître de Conférences au Département Arts de la Scène, de l’Image et de l’Ecran (ASIE) de l’Université Lumière Lyon 2. Il est membre du laboratoire Passages arts & littératures (XX-XXI). Son enseignement et son travail de recherche portent principalement sur l’écriture et la lecture de scénario, la structure sociologique des scénaristes français et l’économie du cinéma. Il a en particulier coorganisé en 2019 le colloque international « Mais où est donc passé le scénariste? », à l’Université Lumière Lyon 2 et co-édité le numéro 3 de la revue Création Collective au Cinéma « Mais où sont donc passés les scénaristes? » (septembre 2020). Parallèlement à son activité d’enseignant-chercheur, il est également membre des Lecteurs Anonymes et régulièrement sollicité pour des lectures et consultations sur des scénarios par diverses structures de production et institutions.

Frédérick Pelletier est professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Scénariste, cinéaste et enseignant, il s’intéresse aux formes filmiques, à l’écriture scénaristique comme pratique de création, à la direction d’acteurs, ainsi qu’aux croisements entre fiction et documentaire, notamment dans leur rapport à la mémoire. Il a réalisé plusieurs films, dont Diego Star (Metafilms, 2013), présenté dans plus de 75 festivals internationaux (IFFR, GIFF, FNC, etc.). Son plus récent film, Un homme libre (ACPAV, 2026), est prêt à être lancé. Il réalise actuellement Michel Brault – L’instinct de vue, un documentaire d’archives coproduit par l’ONF et l’ACPAV, dont la sortie est prévue en 2026-2027. À l’UQAM, il a fondé et dirige Le Grand Écran, un lieu de diffusion consacré aux processus créatifs des cinéastes et à la médiation des œuvres, qui se développe comme laboratoire de recherche-création sur les pratiques cinématographiques contemporaines. Il a aussi été directeur de la programmation des Rendez-vous Québec Cinéma et coéditeur de la revue Hors Champ.