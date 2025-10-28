NOURRITURE ET SIGNIFICATION :

PRATIQUES, DISCOURS ET FORMES

Revue Mots et Mondes, Vol. I N° 3 (2025)

Coordonné par :

Rajaa BABALAHCEN & Adil FATHI

Laboratoire Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances

Université Cadi Ayyad (Maroc)

Cadre et objectifs

Pour la prochaine livraison de Mots et Monde, Revue électronique d’Études Littéraires, Linguistique et Sociolinguistique, éditée par le Laboratoire Analyse du Discours et Systèmes de Connaissances de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) et hébergée par l’IMIST, la thématique - nourriture et signification : pratiques, discours et formes - interroge la manière dont l’alimentation, au-delà de la seule nécessité biologique, opère comme productrice de sens dans la littérature et les arts, à l’intersection des pratiques sociales, des régimes discursifs et des dispositifs esthétiques. Elle s’inscrit dans les débats contemporains en études littéraires, sémiotiques et sociolinguistiques sur les matérialités du sensible, les affects et les politiques du corps.

Ce numéro a pour objectif de documenter, par des analyses situées et comparatives, la façon dont les mets, les repas et les usages culinaires participent à la construction d'identités, de hiérarchies et de valeurs. Il s'agira d'articuler analyses de corpus, méthodes et enjeux théoriques autour des relations complexes entre nourriture, représentations, affects et politiques du goût.

Argumentaire

Loin d'être une simple nécessité biologique, la nourriture s’impose comme un marqueur culturel, social et psychologique fondamental dans la littérature et les arts. De Rabelais à Prouste, elle articule abondance, pénurie et commerce des corps et des biens et fonctionne comme un puissant outil narratif et symbolique, offrant un miroir des sociétés, des identités et des thèmes existentiels. Qu'elle soit sacrée ou profane, source de vie ou de mort, symbole de plaisir ou de pénitence, la nourriture est un trope universel qui permet aux artistes et écrivains de traiter des thèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine. Les repas pantagruéliques décrits par Rabelais (dans Gargantua et Pantagruel) célèbrent une vitalité joyeuse mais peuvent aussi, dans d'autres œuvres, symboliser l'avidité des puissants.

Dans la littérature réaliste et naturaliste, comme chez Émile Zola (Le Ventre de Paris), la nourriture est le centre du commerce et de la vie, mais aussi la source des jalousies et des privations. La faim devient un moteur d'action et une métaphore de la faim spirituelle ou sociale. Chez Mirbeau, elle est une source de dégoût mais qui suscite aussi des pulsions beaucoup plus ambivalentes, en particulier érotiques. Dans Comme l'eau pour le chocolat de Laura Esquivel, la cuisine est intimement liée aux émotions. Les plats préparés par l'héroïne, Tita, transmettent ses sentiments à ceux qui les mangent, faisant de la nourriture un langage émotionnel et un héritage féminin. Les Natures mortes de l'époque hollandaise ou du Caravage (Corbeille de fruits) représentent l'abondance, mais leur perfection ou leur décrépitude (fruit blet, insecte) rappellent souvent la Vanité (le caractère éphémère de la richesse et de la vie).

Ce numéro invite à revisiter ces corpus et à les mettre en tension avec des formes contemporaines (performance, cinéma, roman graphique, arts visuels), afin d’éclairer les régimes de signification de l’alimentation: symbolique morale, dispositifs sensoriels, économie politique du goût, genre et domesticité, migrations et patrimonialisation.

Nous privilégierons les contributions qui apporteront quelques éléments de réponse aux questions suivantes :

· Le repas comme révélateur dramatique et psychologique

· La nourriture dans l'art contemporain : subversion et critique

· Le reflet des structures sociales et de l'identité

· Le symbolisme profond de l'aliment

· La nourriture dans les arts et la création

· Les techniques de représentation et l'esthétique culinaire

· La nourriture dans le langage et la création verbale

· La philosophie et l'éthique de l'alimentation

Calendrier

Lancement de l’appel à contribution : 25 octobre 2025

Date limite de soumission des propositions : 25 décembre 2025

Notification : 10 janvier 2026

Date d’envoi de la version finale : 10 avril 2026

Publication du numéro : juin 2026

Coordonnateurs du numéro :

Rajaa BABALAHCEN & Adil FATHI

Les propositions d’articles sont à adresser aux trois courriels suivants :

motsetmondes-revue@uca.ac.ma

rajaa.babalahcen@uca.ac.ma

a.fathi@uca.ac.ma