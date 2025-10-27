Le jeu de rôle à l’ère de ses mutations : économie, créations et usages (Villetaneuse)

Le Fonds Patrimonial du Jeu de Société (FPJS) de l'Université Sorbonne Paris Nord organise deux journées d'études les jeudi 18 juin et vendredi 19 juin 2026 consacrées au jeu de rôle et à son économie.

Depuis plus d’une décennie, le jeu de rôle connaît un regain d’intérêt, avec une transformation profonde de ses circuits de création, de production, de diffusion et de consommation. L’économie du jeu de rôle, longtemps marginale, artisanale et ancrée dans les logiques de passion et de bénévolat, s’est progressivement professionnalisée, sans pour autant perdre sa dimension communautaire.

En 2025, les campagnes de financement participatif, les chaînes YouTube spécialisées, les actual play, les boutiques de jeux, les plateformes de vente numériques (comme Itch.io ou DriveThruRPG), les conventions hybrides (physiques/numériques), ainsi que les réseaux sociaux, façonnent un nouvel écosystème. Celui-ci interroge les statuts des auteur·rice·s, les modèles économiques viables, les tensions entre amateurs et professionnels, ainsi que les représentations sociales de ce loisir à la croisée de la culture populaire, du numérique et de l’économie créative.

Ces deux journées d’étude visent à interroger l’économie actuelle du jeu de rôle, en mettant en lumière les acteurs, les pratiques, les outils et les discours qui la structurent.

Modalités de contribution :

L'appel à contribution s’adresse aussi bien aux professionnels du monde du jeu de rôles et aux acteurs du domaine qu’aux chercheur·es et étudiant·es.

Les propositions peuvent prendre la forme de :

communications : académiques, de retours d’expérience de praticien·ne·s (auteur·rice·s, éditeur·rice·s, diffuseur·euse·s, illustrateur·ice·s, etc.),

ou de formats hybrides (table-ronde, atelier, présentation de projet).

Merci d’envoyer votre proposition comprenant :

Un titre

Un résumé de 2 000 à 3 000 signes (espaces compris)

Une courte bio-bibliographie (ou présentation)

Une courte présentation biographique et une bibliographie / ludographie selon le format de la communication

Date limite d’envoi : vendredi 30 janvier 2026

Adresse d’envoi : jeuderole.fpjs@sciencesconf.org

Inscriptions aux journées d'études:

Les journées d'études sont gratuites et en entrée libre. Pour des raisons d'organisations, nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre venue par mail à l'adresse de contact : jeuderole.fpjs@sciencesconf.org

—

Comité de lecture & d’organisation :

Vincent Berry - Olivier Caïra - Damien Coltice - Coralie David - Nicolas Dessaux - Jérôme Larré - Mathilde Marlot - Olivier Merly - Patrice Mermoud - Annie Xiang