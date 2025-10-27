Conférence de Simon de Jocas : « Histoire d'éditeur – de la Basse-Côte-Nord aux 400 coups… » (Sherbrooke, en ligne)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Simon de Jocas, qui s’intitule « Histoire d'éditeur – de la Basse-Côte-Nord aux 400 coups… », et qui aura lieu le jeudi 27 novembre 2025, à compter de 18 h 30 (EST). L’événement bimodal se déroulera au local L1-5665 du campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister à distance doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/v2pwSF67KFfeWhPH6

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56590