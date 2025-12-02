Nimier en liberté

Dans une littérature d’après-guerre dominée par Sartre et Camus, la voix du jeune Roger Nimier, né en 1925, s’élève remarquablement. Insolent, provocateur, libre, Nimier choque intellectuels et critiques d’alors. Entre 1948 et 1951, il publie quatre romans, dont Le Hussard bleu qui l’impose sur la scène littéraire, ainsi qu’une série d’essais non conformistes (Le Grand d’Espagne). Dans les mêmes années, il conquiert le milieu littéraire, passant de la revue La Table ronde (1949) pour contrer l’existentialisme à Opéra en 1951, qu’il transforme en journal culturel. Au discours des bourgeois et des révolutionnaires, il oppose une ironie aristocratique, un scepticisme qui n’interdit pas l’indignation, une lucidité désabusée. Après la publication d’Histoire d’un amour (1953), il se consacre à la critique, aux chroniques. En 1956, il devient conseiller littéraire aux Éditions Gallimard, s’occupe de plusieurs collections, travaille à la reconnaissance littéraire d’écrivains déconsidérés, tels que Chardonne, Morand, Montherlant et Céline. Il se tourne aussi vers le cinéma, est l’auteur de scénarios de Louis Malle (Ascenseur pour l’échafaud, 1958) et d’Alexandre Astruc (Éducation sentimentale, 1962). Son décès dans un accident de voiture en 1962 survient alors qu’il achève D’Artagnan amoureux, signe d’un retour au roman. Un volume de la collection Quarto (Gallimard) vient réunir une large sélection de ses Œuvres. Romans, essais, critique, chroniques.

L'un de ses romans les moins frayés paraît isolément dans la collection Folio : Le Perfide. Dans la France d’après-guerre, une bande de collégiens joue au poker, s’essaye aux courses et à la débauche. Les parents sont de grands enfants, même M. Melba, président du Conseil, et son épouse qui prend pour amant un jeune homme, ébloui de sa chance. Leurs gestes, leurs pensées, leurs paroles diffèrent à peine de celles des adolescents. Une séance à la Chambre, c’est une classe chahuteuse. Et si des émeutes éclatent, si le gouvernement change de mains, si même le sang coule, c’est un peu comme une immense récréation. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…

