Racine et les actrices

Rouen, 20-21 novembre 2025

INSPE, 2 rue du Tronquet, amphi 100 — 76 130 Mont-Saint-Aignan

Les 20-21 novembre 2025

Organisateurs :

Tony Gheeraert, Servane L’Hopital, Victoire Malenfer, Caroline Labrune, Bénédicte Louvat

Comité scientifique :

Gilles Declercq, Jean Rohou, Philippe Sellier (†), Jean-Philippe Grosperrin, Laurent Thirouin, Bénédicte Louvat, Céline Candiard, Julia Gros de Gasquet

Organisme : CÉRÉdI (UR 3229)

—

Programme

Jeudi 20 novembre

09h30 : Accueil

10h15 : Ouverture, par Sylvain Ledda

10h25 : Introduction, par Bénédicte Louvat (Sorbonne Université) et Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie)

Session 1 : « Au temps de Racine »

Présidence : Karine Abiven, Université de Rouen Normandie

10h45 : « Alexandre le Grand : une pièce pour quelles actrices ? », par Céline Candiard (Université Lumière – Lyon 2)

11h30 : « Faire parler les répertoires croisés de La Du Parc », par Servane L’Hopital (Lycée Malherbe – Caen)

Session 2 : « Une légende : la Champmeslé »

Présidence : Judith le Blanc, Université de Rouen Normandie

14h15 : « Voix de La Champmeslé », par Stella Doukhan (Université Paris-Nanterre)

15h00 : « La Champmeslé : un libertinage choisi ou institutionnel ? », par Bénédicte Louvat et Michèle Rosellini (ENS Lyon)

15h45 : « De quelques usages de La Champmeslé dans la recherche en littérature – et ailleurs », par Sarah Nancy (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

16h30 : Pause

16h45 : Lectures, par Julia Gros de Gasquet (ENS – PSL rue d’Ulm)

—

Vendredi 21 novembre

Session 3 : Incarner (1)

Présidence : Myriam Dufour-Maître

09h00 : « Interpréter et enseigner Racine dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : l’exemple de Mlle Clairon », par Teodora Popa, (Sorbonne Université)

09h45 : « Sur Bérénice : un cas d’actrice (de Mlle Champmeslé à Isabelle Huppert) », par Sylvaine Guyot (New York University)

10h30 : Pause

10h45 : « Les Bérénice de Julia Bartet », par Jean-Louis Meunier (RIRRA 21, Montpellier III et Unîmes)

11h30 : « Anne Alvaro, interprète de Bérénice à l’écran, de Raoul Ruiz à Agnès Jaoui », par Nicolas Fréry (Université Gustave-Eiffel)

12h15 : déjeuner

Session 4 : Incarner (2)

Présidence : Bénédicte Louvat

14h15 : « Jean Racine, les deux Marie et “le pathétique” » : la scène 6 de l’acte IV de Phèdre par Marie Bell et Maria Casarès », par Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse – Jean-Jaurès)

15h00 : « Marina Hands en Aricie chez Patrice Chéreau, ou l’éthos de la captive », par Jean-Luc Robin (The University of Alabama)

15h45 : Pause

16h00 – Rencontre avec Léna Paugam

16h30 – Conclusions et clôture, par Bénédicte Louvat et Tony Gheeraert

—

Ce colloque est proposé dans le cadre d’un programme d’études raciniennes (Bérénice en 2020, Bajazet et Mithridate en 2022, “Port-Royal et le théâtre” en 2023, Iphigénie en 2024, “Racine et Shakespeare” en 2026, Phèdre en 2027) dont les activités sont présentées sur le carnet Hypothèses du programme : https://annivracine.hypotheses.org/