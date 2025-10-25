Racine et les actrices (Rouen)
Racine et les actrices
Rouen, 20-21 novembre 2025
INSPE, 2 rue du Tronquet, amphi 100 — 76 130 Mont-Saint-Aignan
Organisateurs :
Tony Gheeraert, Servane L’Hopital, Victoire Malenfer, Caroline Labrune, Bénédicte Louvat
Comité scientifique :
Gilles Declercq, Jean Rohou, Philippe Sellier (†), Jean-Philippe Grosperrin, Laurent Thirouin, Bénédicte Louvat, Céline Candiard, Julia Gros de Gasquet
Organisme : CÉRÉdI (UR 3229)
—
Programme
Jeudi 20 novembre
09h30 : Accueil
10h15 : Ouverture, par Sylvain Ledda
10h25 : Introduction, par Bénédicte Louvat (Sorbonne Université) et Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie)
Session 1 : « Au temps de Racine »
Présidence : Karine Abiven, Université de Rouen Normandie
10h45 : « Alexandre le Grand : une pièce pour quelles actrices ? », par Céline Candiard (Université Lumière – Lyon 2)
11h30 : « Faire parler les répertoires croisés de La Du Parc », par Servane L’Hopital (Lycée Malherbe – Caen)
Session 2 : « Une légende : la Champmeslé »
Présidence : Judith le Blanc, Université de Rouen Normandie
14h15 : « Voix de La Champmeslé », par Stella Doukhan (Université Paris-Nanterre)
15h00 : « La Champmeslé : un libertinage choisi ou institutionnel ? », par Bénédicte Louvat et Michèle Rosellini (ENS Lyon)
15h45 : « De quelques usages de La Champmeslé dans la recherche en littérature – et ailleurs », par Sarah Nancy (Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)
16h30 : Pause
16h45 : Lectures, par Julia Gros de Gasquet (ENS – PSL rue d’Ulm)
—
Vendredi 21 novembre
Session 3 : Incarner (1)
Présidence : Myriam Dufour-Maître
09h00 : « Interpréter et enseigner Racine dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : l’exemple de Mlle Clairon », par Teodora Popa, (Sorbonne Université)
09h45 : « Sur Bérénice : un cas d’actrice (de Mlle Champmeslé à Isabelle Huppert) », par Sylvaine Guyot (New York University)
10h30 : Pause
10h45 : « Les Bérénice de Julia Bartet », par Jean-Louis Meunier (RIRRA 21, Montpellier III et Unîmes)
11h30 : « Anne Alvaro, interprète de Bérénice à l’écran, de Raoul Ruiz à Agnès Jaoui », par Nicolas Fréry (Université Gustave-Eiffel)
12h15 : déjeuner
Session 4 : Incarner (2)
Présidence : Bénédicte Louvat
14h15 : « Jean Racine, les deux Marie et “le pathétique” » : la scène 6 de l’acte IV de Phèdre par Marie Bell et Maria Casarès », par Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse – Jean-Jaurès)
15h00 : « Marina Hands en Aricie chez Patrice Chéreau, ou l’éthos de la captive », par Jean-Luc Robin (The University of Alabama)
15h45 : Pause
16h00 – Rencontre avec Léna Paugam
16h30 – Conclusions et clôture, par Bénédicte Louvat et Tony Gheeraert
—
Ce colloque est proposé dans le cadre d’un programme d’études raciniennes (Bérénice en 2020, Bajazet et Mithridate en 2022, “Port-Royal et le théâtre” en 2023, Iphigénie en 2024, “Racine et Shakespeare” en 2026, Phèdre en 2027) dont les activités sont présentées sur le carnet Hypothèses du programme : https://annivracine.hypotheses.org/