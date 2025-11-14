Représenter l’avortement. Arts de la scène, cinéma, littérature (Poitiers)

Colloque international

« Représenter l’avortement : Arts de la scène, cinéma, littérature »

Université de Poitiers

UFR Lettres & Langues, A3, Salle des Actes.

1, rue Raymond Cantel, 86000 Poitiers

Organisation & Contact :

Alexandre Moussa (MCF Etudes cinématographiques) - alexandre.moussa@univ-poitiers.fr

Shirley Niclais (MCF Arts du spectacle) - shirley.niclais@univ-poitiers.fr

Natacha d'Orlando (MCF Littérature comparée) - natacha.d.orlando@univ-poitiers.fr

Programme

Jeudi 20 novembre

09h : Accueil des participant.e.s.

09h30 : Introduction du colloque (Alexandre Moussa, Shirley Niclais, Natacha d’Orlando).

10h : Conférence de Laura Tatoueix (INSHS-CNRS), autrice de Défaire son fruit. Une histoire sociale de l’avortement en France à l’époque moderne. (Editions de l’EHESS, 2024).

10h45 : Questions et discussions.

11h : Pause.

Panel 1 - Discours médicaux, discours juridiques

11h15 : « Traces de la rencontre clinique autour de l’avortement dans les textes de la collection hippocratique. » Marion Bonneau, Université Paris 8.

11h35 : « Avortements et contre-discours juridiques dans les récits et scènes de langue française. » Vera Gajiu, Université de Passau.

11h55 : Questions et discussions

12h15 : Pause déjeuner.

14h : Conférence de Lucile Ruault (CNRS), autrice de Le spéculum, la canule et le miroir : Avorter au MLAC, une histoire entre féminisme et médecine (ENS Editions, 2023.)

14h45 : Questions et discussions.

15h : Pause

Panel 2 : Représentations cinématographiques de l’avortement

15h15 : « Avorter sous le regard du pouvoir : Figures, durées et régimes de répression dans trois récits filmiques. » Dimitra Giannakou, EHESS.

15h35 : « Traverser les États-Unis pour avorter : Figures adolescentes dans le road movie contemporain. » Héloïse Van Appelghem, Université Sorbonne Nouvelle.

15h55 : « À la recherche d’une communauté : La figuration de l’avortement dans le cinéma brésilien contemporain. » Romane Carrière, ENS de Lyon.

16h15 : Questions

Panel 3 - Écritures de l’avortement

17h : « La transfiguration de l’avortement dans Ravages de Violette Leduc : Enjeux mythocritiques et intertextuels. » Thomas Bétou, Académie de Lyon.

17h20 : « “Que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l’écriture”: Resisting reductive narration of abortion in Duval’s Ta Grossesse. » Claire Koeppen, Université de Harvard.

17h40 : Questions et discussions

18h : Clôture de la première journée

Vendredi 21 novembre

09h : Accueil des participant.e.s

Panel 4 - Récit d’avortement, récit de soi

09h30 : « The Abortee’s Mirror Stage: Identifications with the Unborn unto Abortion Memoirs. » Ariana Serafinceanu, Université de St. Andrews.

09h50 : « Autofiction’s Limits : Abortion Storytelling & the Self. » Alexandra Pugh, Université d’Oxford.

10h10 : Questions et discussions

10h30 : Pause

Panel 5 : Le soin et les luttes

10h45 : « Le soin de l’avortement en littérature contemporaine : Une éthique féministe du lien. » Frédérique Collette, Université de Montréal.

11h05 : « Le Théâtre de l’Opprimé au Planning Familial. » Flore Garcin-Marrou, Université de Toulouse Jean Jaurès.

11h25 : « Le Flux de nos liqueurs. » Laura Lahaye Vantroyen, Université de Picardie Jules Verne.

11h45 : Questions et discussions.

12h15 : Pause déjeuner.

14h30 : Table-ronde créateur.ice.s, avec la participation de Léa Castor, autrice de Cher Blopblop : Lettre à mon embryon (Leduc Graphic, 2022), de Frédérique Mingant, metteuse en scène et créatrice de la pièce DEBOUT et de Catherine Verlaguet, créatrice de la pièce Le Processus.

