Séminaire "Medieval to Renaissance" 6 : réceptions de Chaucer, de la Renaissance à nos jours (Strasbourg & en ligne)

Le 21 novembre 2025 à 10h se tiendra la prochaine séance du séminaire hybride Medieval to Renaissance de SEARCH (UR 2325). Il sera consacré à la réception de Chaucer à la Renaissance et au-delà et se tiendra à la Salle Redslob de la faculté de droit, sur le campus Esplanade de l'Université de Strasbourg.

Nous aurons le plaisir d'accueillir :

Alex Davies (University of St Andrews) - Pagan Chaucer: The Clerk's Tale, William Forrest, and Early Modern Medievalism

Anna Opanasenko (Albert Ludwigs Universität Freiburg) - Rewriting Courtly Love: Chaucerian Retellings in Contemporary Anglophone Poetry

Si vous souhaitez suivre le séminaire en ligne, n'hésitez pas à nous contacter (f.moghaddassi@unistra.fr, vuillem@unistra.fr)

Responsables : Fanny Moghaddassi et Rémi Vuillemin

—

Présentation du séminaire

Créé en 2022-23 par Fanny Moghaddassi et Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg, SEARCH UR2325), le séminaire hybride Medieval to Renaissance a pour ambition de faire dialoguer les études médiévales et les études sur la Renaissance.

Bien que les étiquettes « Renaissance » et « Moyen Age » aient été abondamment critiquées et que de nouvelles périodisations aient vu le jour, le cloisonnement entre les époques perdure et continue à façonner les disciplines et les champs d’étude. Quoique communément admis par les médiévistes, le caractère arbitraire des définitions chronologiques du « Moyen Age » ne les empêche pas de profondément structurer la réflexion universitaire encore aujourd’hui, bon nombre d’histoires de la littérature commençant ainsi au XVIe siècle. La notion de première modernité, par ailleurs, loin de faire disparaître la coupure impliquée par celle de Renaissance, n’a pas eu l’effet escompté de ce point de vue, et a même pu renforcer une lecture téléologique des XVIe et XVIIe siècles. Sa dimension initialement critique ne l’a ainsi pas toujours dissociée des implications de la notion de Renaissance telle qu’elle a été conceptualisée au XIXe siècle, et parler de première modernité ne suffit pas à se détacher des grands récits de Burckhardt ou de Michelet. Dans le domaine des études anglophones, on pourrait estimer que la période située à la charnière des deux époques (le XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle) a pâti d’un découpage temporel renforcé dans les études littéraires par la domination des figures tutélaires que sont Chaucer et Shakespeare. Enfin, la structuration des domaines de recherche et l’organisation institutionnelle rendent encore trop souvent difficiles les échanges entre médiévistes et spécialistes de la Renaissance, et les regroupements existants se font plus volontiers entre Renaissance et Lumières.

Consacré aux Iles Britanniques et aux études littéraires, mais voué à s’étendre au-delà, ce séminaire vise à répondre à ces défis en créant un espace commun virtuel. Il explore les enjeux historiographiques de périodisation, soutient le regain d’intérêt actuel pour des périodes de « transition » souvent laissées de côté, croise les regards sur des thématiques pertinentes sur l’ensemble de la période qui court du XIIIème siècle au XVIème siècle, et engage le débat sur les continuités et transformations qui ont marqué cette époque.

Destiné aussi bien aux doctorant.es qu’aux collègues plus expérimenté.es, il est soutenu par l'équipe SEARCH.