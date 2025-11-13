Que pouvait-on entendre, voir ou entrevoir lors d’une soirée à l’Opéra de Paris à la fin du XIXe siècle ? En suivant pas à pas un figurant d’un soir, un ministre dans les coulisses, un homme du monde dans une loge et un choriste sur les planches, Rémy Campos embrasse dans Un soir à l’Opéra. Essais d’histoire pragmatique (1875-1914) toute la vie sociale de ce haut lieu de l’art lyrique. Les rencontres des quatre personnages – tous issus de la presse quotidienne de l’époque ou de romans à succès – avec le personnel du théâtre et ses spectateurs nous font découvrir les dessous du Palais Garnier, son armée de travailleurs de l’ombre, ses lieux à l’abri des regards indiscrets où les hiérarchies sociales s’effacent…

(Illust.: Inauguration du nouvel Opéra. La salle vue de la scène. Dessin de MM. Scott et Lix, gravure sur bois d’Amédée Daudenarde, pour Le Monde illustré, 9 janvier 1875.

© CC0 Paris Musées/Musée Carnavalet – Histoire de Paris, colorisée par les éd. EHESS)