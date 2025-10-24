Actes de la recherche en sciences sociales, n° 258-259 : 50 ans

Numéro spécial pour les 50 ans de la revue.

Cahier de jeux de 18 pages en supplément.

Sommaire en ligne via Cairn…



Prendre Actes

Comité de rédaction



Des actes révolutionnaires

Julien Duval



La multiplication des revues de sciences sociales (1975-2025) : crise de surproduction et spécialisation ?

Pierre Blavier



Une revue peut en cacher une autre

Christophe Charle



Négatifs

Camille François



La fabrique d’Actes de la recherche en sciences sociales

Anne Bory et Eleonora Elguezabal



La part du genre

Julie Boelaert, Samuel Coavoux, Estelle Delaine, Altaïr Despres, Sibylle Gollac, Narguesse Keyhani, Adèle Mommeja et Étienne Ollion