Actes de la recherche en sciences sociales, n° 258-259 : 50 ans

  • Paris, Seuil, 2025
Publié le

Numéro spécial pour les 50 ans de la revue.

Cahier de jeux de 18 pages en supplément.

Prendre Actes
Des actes révolutionnaires
Julien Duval

La multiplication des revues de sciences sociales (1975-2025) : crise de surproduction et spécialisation ?
Pierre Blavier

Une revue peut en cacher une autre
Christophe Charle

Négatifs
Camille François

La fabrique d’Actes de la recherche en sciences sociales
Anne Bory et Eleonora Elguezabal

La part du genre
Julie Boelaert, Samuel Coavoux, Estelle Delaine, Altaïr Despres, Sibylle Gollac, Narguesse Keyhani, Adèle Mommeja et Étienne Ollion