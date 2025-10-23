Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 45 : "La Seine en partage"
Sommaire
Éditorial
Par Yvan Leclerc
Flaubert et Maupassant : la Seine en partage
Flaubert, « la Seine sous mes fenêtres »
Les bains en Seine au temps de Gustave Flaubert
Guy Pessiot
« Je nage comme un triton »
Joëlle Robert
La cale du canot de Flaubert à Croisset
Daniel Fauvel
Le bateau à vapeur Rouen-La Bouille : arrêt à Croisset
Yvan Leclerc
Le lit de la Seine et l’œuvre flaubertienne
Jean-Baptiste Chantoiseau
10 août 1854, accident du steamer Courrier face au mascaret près de Quillebeuf avec à bord la mère et la nièce de Gustave Flaubert
Jean-Pierre Derouard
La Seine murmure….
Citations choisies par Jean-François Delesalle et Danielle Girard, complétées par l’association « Le Lire et le Dire »
Maupassant et la Seine : « mon absorbante passion »
La Seine dans Les Dimanches d'un bourgeois de Paris : d’un paysage à un espace scénographique
Catherine Botterel
De la Seine à la scène : la théâtralité du jeu social dans « Yvette » et d’autres nouvelles
Élisabeth Himber
Chronique de voyage « au fil de l’eau »
Ashvini Chandrakumar
La Seine coulait-elle encore ? Chronique d’une passion dévorante
Francis Marcoin
Le canotage sur la Seine au temps des Impressionnistes
Jérôme Chaïb
Les enjeux esthétiques de l’adaptation cinématographique d’Une partie de campagne
Jean-Baptiste Chantoiseau
Varia
Dorothy Tennant et Flaubert : le point de vue de la fille de Gertrude Collier
Kedrun Laurie
Le projet inachevé de Mikhaïl Bakhtine et l’univers de Flaubert
Eugène Ternovsky
Une collection flaubertienne
Jacques Letertre
Guy de Maupassant et le parler normand : redécouvertes
Jean-Dominique Mellot
Inédits
« Le baron de Vaux », chronique inédite de Maupassant
« À la gloire de l’immortel auteur de Salammbô », « Flaubert et l’Afrique » par Louis Bertrand, La Dépêche Tunisienne, 13 mars 1922
Myriame Morel-Deledalle