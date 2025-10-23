Revue
Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 45 : "La Seine en partage"

  • Rouen, Association Amis de Flaubert et de Maupassant, 2025
  • EAN : 9782492851148
  • Numéro : 45
  • 313 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Sommaire 

Éditorial
Par Yvan Leclerc

Flaubert et Maupassant : la Seine en partage

Flaubert, « la Seine sous mes fenêtres »

Les bains en Seine au temps de Gustave Flaubert
Guy Pessiot

« Je nage comme un triton »
Joëlle Robert

La cale du canot de Flaubert à Croisset
Daniel Fauvel

Le bateau à vapeur Rouen-La Bouille : arrêt à Croisset
Yvan Leclerc

Le lit de la Seine et l’œuvre flaubertienne
Jean-Baptiste Chantoiseau

10 août 1854, accident du steamer Courrier face au mascaret près de Quillebeuf avec à bord la mère et la nièce de Gustave Flaubert
Jean-Pierre Derouard

La Seine murmure….
Citations choisies par Jean-François Delesalle et Danielle Girard, complétées par l’association « Le Lire et le Dire »

Maupassant et la Seine : « mon absorbante passion »

La Seine dans Les Dimanches d'un bourgeois de Paris : d’un paysage à un espace scénographique
Catherine Botterel

De la Seine à la scène : la théâtralité du jeu social dans « Yvette » et d’autres nouvelles
Élisabeth Himber

Chronique de voyage « au fil de l’eau »
Ashvini Chandrakumar

La Seine coulait-elle encore ? Chronique d’une passion dévorante
Francis Marcoin

Le canotage sur la Seine au temps des Impressionnistes
Jérôme Chaïb

Les enjeux esthétiques de l’adaptation cinématographique d’Une partie de campagne
Jean-Baptiste Chantoiseau

Varia 

Dorothy Tennant et Flaubert : le point de vue de la fille de Gertrude Collier
Kedrun Laurie

Le projet inachevé de Mikhaïl Bakhtine et l’univers de Flaubert
Eugène Ternovsky

Une collection flaubertienne
Jacques Letertre

Guy de Maupassant et le parler normand : redécouvertes
Jean-Dominique Mellot

Inédits

« Le baron de Vaux », chronique inédite de Maupassant 

« À la gloire de l’immortel auteur de Salammbô », « Flaubert et l’Afrique » par Louis Bertrand, La Dépêche Tunisienne, 13 mars 1922
Myriame Morel-Deledalle