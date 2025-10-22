Nicolas Doutey

Une idée de scène. Avec l’écriture théâtrale de Beckett

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 42, 2025.

Qu’est-ce qu’une écriture spécifiquement théâtrale ? Pour répondre à cette question, il faut se libérer de l’opposition, structurante dans la compréhension du fait théâtral, du texte et de la scène. C’est ce que propose cet ouvrage, où l’on dégage, avec l’œuvre de Samuel Beckett, une idée pragmatiste de scène.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406188056 - au prix de 83 euros