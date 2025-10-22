Nicolas Doutey, Une idée de scène. Avec l’écriture théâtrale de Beckett
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Nicolas Doutey
Une idée de scène. Avec l’écriture théâtrale de Beckett
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 42, 2025.
Qu’est-ce qu’une écriture spécifiquement théâtrale ? Pour répondre à cette question, il faut se libérer de l’opposition, structurante dans la compréhension du fait théâtral, du texte et de la scène. C’est ce que propose cet ouvrage, où l’on dégage, avec l’œuvre de Samuel Beckett, une idée pragmatiste de scène.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188056 - au prix de 83 euros