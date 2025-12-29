Anne Texier

L’Idée de décision chez Spinoza

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 70, 2025.

La pensée de Spinoza offre une conception alternative de la décision, qui ne repose ni sur le libre arbitre, ni sur un pouvoir de choix. L’ouvrage étudie sa constitution d’œuvre en œuvre, depuis sa matrice dans le Traité de la réforme de l’entendement jusqu’à sa version collective dans le Traité politique.

Tables des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406191049 - au prix de 95 euros