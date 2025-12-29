Anca Visdei, Jean Anouilh cet illustre inconnu (réed. revue et augmentée)
Classiques Garnier
Anca Visdei
Jean Anouilh cet illustre inconnu. Édition revue et augmentée
Paris, Classiques Garnier, coll. « Biographies », n° 9, 2025.
Nouvelle édition enrichie de la biographie consacrée à Jean Anouilh parue en 2012, cet ouvrage est une référence incontournable pour les spécialistes de théâtre, offrant un éclairage unique sur son œuvre, ses thèmes et sa place dans l’histoire dramatique.
Existe également en version reliée - EAN 9782406197935 - au prix de 78 euros