La mécanisation du pouvoir

Les Presses du Réel rééditent La mécanisation au pouvoir. Une contribution à l'histoire anonyme de Sigfried Giedion (1888-1968), avec une préface d'Emmanuel Alloa et une postface d'Emanuele Quinz : un classique inclassable, précurseur du "tournant matériel" et de la théorie des médias, qui proposait en 1948 d'ausculter la vie moderne à partir de ses objets les plus insignifiants. Les protagonistes de cette "histoire anonyme" sont des machines à pain, des moissonneuses-batteuses, des tapis roulants et des fauteuils de barbier. En s'intéressant ainsi moins à ses créateurs illustres qu'aux processus de standardisation et de mécanisation, Giedion prouve que la modernité est autant une affaire de singularité que de numéro de série. Référence incontournable pour l'histoire des techniques, la sociologie du quotidien, la théorie du design et l'étude des médias, La mécanisation au pouvoir est de ces livres dont on n'a toujours pas assimilé toutes les fulgurances. Cette réédition restitue aussi toute l'importance du montage visuel qui fascina tant de lecteurs de Giedion, de Walter Benjamin à Marshall McLuhan. Fabula vous invite à en lire quelques pages et le sommaire sur le site de l'éditeur…