Sigfried Giedion, La mécanisation au pouvoir. Une contribution à l'histoire anonyme

Avec une préface d'Emmanuel Alloa et une postface d'Emanuele Quinz.

Traduit par Paule Guivarch

(titre original : Mechanization takes command. A contribution to Anonymous History, 1948, Oxford University Press).

Un classique inclassable, précurseur du « tournant matériel » et de la théorie des médias, enfin réédité. Dans son étude magistrale de 1948, Sigfried Giedion propose d'ausculter la vie moderne à partir de ses objets les plus insignifiants. Les protagonistes de cette « histoire anonyme » sont des machines à pain, des moissonneuses-batteuses, des tapis roulants et des fauteuils de barbier. En s'intéressant ainsi moins à ses créateurs illustres qu'aux processus de standardisation et de mécanisation, Giedion prouve que la modernité est autant une affaire de singularité que de numéro de série. Référence incontournable pour l'histoire des techniques, la sociologie du quotidien, la théorie du design et l'étude des médias, La mécanisation au pouvoir est de ces livres dont on n'a toujours pas assimilé toutes les fulgurances. Epuisée depuis longtemps, cette réédition restitue enfin toute l'importance du montage visuel qui fascina tant de lecteurs de Giedion, de Walter Benjamin à Marshall McLuhan.

Sigfried Giedion (1888-1968) est un historien d'art et d'architecture d'origine suisse. Compagnon de route des avant-gardes, il est notamment l'auteur de Construire en France (1928), L'habiter libéré (1929) et Espace Temps Architecture (1941).

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Siegfried Giedion : penser la modernité par les objets", par Christian Ruby.