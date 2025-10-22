Le monde selon Pierrot
Pierrot, personnage emblématique du théâtre, est une figure marquante de l'art visuel français, où il émerge à la croisée du théâtre et du marché. Dans Le monde de Pierrot. Art, théâtralité et marché en France (1697-1945) dont Les Presses du réel nous offrent la traduction, Marika Takanishi Knowles retrace la récurrence de Pierrot dans la peinture, la gravure, la photographie et le cinéma, retraçant ce type particulier depuis l'art de Watteau jusqu'au cinéma de la France occupée. Chaque chapitre se concentre sur les rapports entre le théâtre, les arts visuels et un marché spécifique. À travers les représentations artistiques de Pierrot, ce livre suit l'histoire des marchés à la fois en tant que forums réels et forums imaginaires de la vie sociale. Fabula vous invite à découvrir quelques pages sur le site de l'éditeur…
(Illustr. : Watteau, Les comédiens italiens, 1720)