Marika Takanishi Knowles, Le monde de Pierrot. Art, théâtralité et marché en France (1697-1945)

Traduit de l’anglais par Cécile Dutheil de la Rochère

Titre original : Pierrot and His World: Art, Theatricality, and the Marketplace in France, 1697-1945 (Manchester University Press, 2024.

—

Pierrot, personnage emblématique du théâtre, est une figure marquante de l'art visuel français, où il émerge à la croisée du théâtre et du marché. Cet ouvrage retrace la récurrence de Pierrot dans la peinture, la gravure, la photographie et le cinéma, retraçant ce type particulier depuis l'art de Watteau jusqu'au cinéma de la France occupée.Le personnage théâtral de Pierrot est l'une des figures les plus emblématiques et les plus appréciées de la culture française, ceci dès sa création à la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Écrit par une historienne de l'art, cet ouvrage retrace le parcours de Pierrot à travers la peinture, les arts décoratifs, la gravure, la photographie et enfin le cinéma. Au début du XVIIIe siècle, Antoine Watteau fit de Pierrot le protagoniste de ses fêtes galantes.

Au XIXe siècle, le mime Baptiste Deburau en réinventa la figure sur la scène du Théâtre des Funambules, avant que Nadar ne l'immortalise dans une série photographique marquante présentée à l'Exposition universelle de 1855. Quelques années plus tard, Édouard Manet inséra une silhouette de Pierrot dans Le Vieux Musicien (1862). Enfin, en 1945, Pierrot devint le héros lunaire du film culte Les Enfants du Paradis.

Chaque chapitre se concentre sur les rapports entre le théâtre, les arts visuels et un marché spécifique. À travers les représentations artistiques de Pierrot, ce livre suit l'histoire des marchés à la fois en tant que forums réels et forums imaginaires de la vie sociale.

Découvrir quelques pages sur le site de l'éditeur…

Marika Takanishi Knowles est maîtresse de conférences à l'université de St Andrews, au sein de l'École d'histoire de l'art. Ses recherches portent sur la culture, la littérature et l'art français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Elle a publié de nombreux articles, d'Edgar Degas et la bureaucratie, au suicide de la femme forte, en passant par le motif ornemental de la cosse-de-pois. Elle est également l'autrice de Realism and Role-Play: The Human Figure in French Art from Callot to the Brothers Le Nain (2020).