"Difficilior potior : traduire la poésie lyrique du Cinquecento". Conf. de Frédéric Tinguely (Vérone)

Dans le cadre du séminaire doctoral "Editoria ed Eresia" (https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&id=9984), dirigé par Rosanna Gorris Camos, le prof. Frédéric Tinguely (Université de Genève) tiendra une conférence sur

Difficilior potior : traduire la poésie lyrique du Cinquecento

Frédéric Tinguely, dont la traduction des Rime de l’Arioste a récemment paru aux éditions Verdier (https://editions-verdier.fr/livre/sonnets/) reviendra sur la genèse du projet, sur sa signification pour les études sur la Renaissance et sur les choix qui ont été les siens pour tenter de restituer cette poésie des plus exigeantes. Ce travail constitue la première traduction en français des sonnets de l’Arioste qui, par leurs thèmes foisonnants et fascinants, ont exercé une influence profonde sur les plus grands poètes de France, de du Bellay à Ronsard.

Le prof. Tinguely évoquera aussi son chantier actuel : la préparation d’une anthologie bilingue des poétesses du Cinquecento (à paraître toujours chez Verdier en 2026). Ce sera l’occasion de confronter diverses traductions françaises des poèmes d’Isabella Morra et de Gaspara Stampa, complexes figures de femmes poètes qui ont joué un rôle déterminant dans l’enrichissement et l’évolution de la poésie de la Renaissance.

Frédéric Tinguely est Professeur ordinaire à l’Université de Genève, où il enseigne la littérature française des XVIe et XVIIe siècles (https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignants/corps-professoral/frederic-tinguely). Parmi ses principales publications et traductions, en plus des volumes déjà mentionnés, nous signalons : La Lecture complice. Culture libertine et geste critique, Droz, «Les seuils de la modernité», 2016 ; Le voyageur aux mille tours. Les ruses de l’écriture du monde à la Renaissance, Champion, 2014 ; Le fakir et le Taj Mahal : l’Inde au prisme des voyageurs français du XVIIe siècle, La Baconnière, 2011 ; L’Écriture du Levant à la Renaissance : enquête sur les voyageurs français dans l’Empire de Soliman le Magnifique, Droz, 2000 ; Un libertin dans l’Inde moghole : les voyages de François Bernier (1656-1669), édition intégrale préparée par Frédéric Tinguely (dir.), Adrien Paschoud et Charles-Antoine Chamay, Chandeigne, 2008 ; Gaspara Stampa, Douze sonnets, traduits et présentés par F. Tinguely, « Po&sie », 190, 4, 2024 ; Pietro Bembo/Pierre de Ronsard, Sonnets croisés, traduits et présentés par F. Tinguely, « Po&sie », 189, 3, 2024 ; Isabella Morra, Sonnets, traduits et présentés par F. Tinguely, « Po&sie », 187, 1, 2024 ; Ludovico Ariosto, Dix sonnets, traduits et présentés par F. Tinguely, « Po&sie », 175, 1, 2021.