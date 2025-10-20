Journée d'étude "Accompagner la création en arts vivants : état des lieux"

Poitiers, le 30 octobre 2025.

Cette journée sera l'occasion de s'interroger sur le métier d'assistant.e metteur.e en scène, dans les différents contextes de création en arts vivants, ainsi que sur les évolutions récentes du métier. Cette journée d'étude viendra nourrir la réflexion sur la pédagogie du master Assistant.e metteur.e en scène qui existe depuis presque vingt ans à l'Université de Poitiers.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…