Narrations littéraires et cinématographiques de la postmigration dans les espaces germanophones et francophones (Revue ILCEA)

Appel à contribution pour le numéro 67 (2027) de la revue ILCEA

Narrations littéraires et cinématographiques de la postmigration dans les espaces germanophones et francophones

La notion de « postmigration » connaît actuellement un véritable essor dans les sciences humaines et sociales, notamment dans la recherche germanophone et anglophone. Le recours à ce concept souligne le besoin de tenir compte de l’aspect dynamique (et diachronique) des mouvements migratoires et de leur impact profond sur l’évolution des sociétés contemporaines. L’emploi du terme au préfixe « post » (à l’instar d’évolutions terminologiques analogues tels que le postcolonial ou la postmémoire) suggère un tournant épistémologique dans l’observation et l’évaluation de phénomènes engendrés par les migrations et l’exil. Il fait appel au développement de nouveaux outils pour leur description et analyse. Le concept marque avant tout un changement de perspective dont les implications sont actuellement discutées au sein des études culturelles et littéraires, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Si l’introduction du terme dans le champ de recherche français et francophone est plus récente, l’attention portée à son potentiel est d’autant plus vive que le concept semble désormais largement établi dans les disciplines des sciences humaines outre-Rhin.

Les premiers bilans des études comparatives dans une perspective franco-allemande dévoilent la complexité du champ de recherche à la croisée des enjeux sociétaux, scientifiques et artistiques, et notamment les décalages dans la circulation de concepts théoriques dans le contexte de la migration et de l’exil. Le constat formulé en introduction du recueil récapitulatif d’un projet de recherche mené jusqu’en 2021 à l’université Southern Denmark (Odense) sur la « condition postmigrante » reste d’actualité, et appelle à la poursuite des recherches dans une perspective comparative : « The concept of postmigration […] emerges from multiple genealogies, all circulating simultaneously, and which are both distinct and overlapping » (Gaonkar et al., 2021, p. 11).

L’approche que nous proposons dans le cadre du numéro intitulé « Narrations littéraires et cinématographiques de la postmigration » vise à explorer les dimensions créatives et esthétiques des formes d’expression qui émergent dans des sociétés dites « postmigrantes » (décrites notamment dans les travaux de la politologue Naika Foroutan en Allemagne, et du sociologue Erol Yildiz en Autriche). Il s’agira d’étudier des œuvres littéraires et filmiques contemporaines dans leur contexte spécifique de création, à travers le prisme d’une perspective postmigrante, dont une caractéristique semble être le développement de stratégies de subversion et de résilience face aux principes dominants d’inclusion et d’exclusion.

L’objectif de ce numéro est de rassembler des contributions venant de différents horizons disciplinaires afin de développer et d’affiner des méthodes et d’outils d’analyse propices à une appréhension élargie des évolutions artistiques contemporaines dans des sociétés marquées par la diversité culturelle et linguistique, mais aussi par des tensions discriminatoires et des tendances hégémoniques (notamment dans le monde des arts).

Les contributions peuvent prendre la forme de réflexions théoriques et méthodologiques sur la notion complexe de postmigration dans le contexte des domaines scientifiques concernés (littérature, cinéma, culture, médias). Les études de cas issues de l’espace germanophone et francophone ou les analyses comparatives sont également les bienvenues. Les questions suivantes peuvent guider les réflexions et les approches méthodologiques (liste non exhaustive) :

· Comment la notion de postmigration peut-elle être conceptualisée ?

· Existe-t-il des corrélations entre la notion de générations postmigrantes et la définition d’une posture postmigrante dans les arts ?

· Que signifie la perspective postmigrante pour la création littéraire ou cinématographique ?

· Peut-on distinguer des caractéristiques esthétiques et/ou narratives spécifiques de la narration postmigrante ?

· Peut-on observer l’évolution de stratégies narratives postmigrantes dans des sociétés qui, selon la définition de Naika Foroutan, ne peuvent être qualifiées de postmigrantes ?

· Quelle est la valeur particulière du concept de postmigration dans les études littéraires et cinématographiques ?

—

Bibliographie indicative

—

Modalités de soumission d’une proposition :

Les propositions de contributions rédigées en français, en allemand ou en anglais comprenant un titre, un résumé de 500 mots maximum, une brève bio-bibliographie de l’auteur/de l’autrice, son adresse électronique et son rattachement institutionnel, sont à adresser avant le 30 novembre 2025 aux adresses suivantes : myriam.geiser@univ-grenoble-alpes.fr et marina.hertrampf@uni-passau.de

Calendrier :

- date limite de la soumission de la proposition : avant le 30 novembre 2025 ;

- notification d’acceptation : avant le 30 décembre 2025 ;

- envoi des contributions mises en forme selon les normes éditoriales de la revue ILCEA: avant le 30 avril 2026.

La longueur de l’article est au maximum de 50 000 signes (notes, bibliographie, résumés et espaces compris). Les contributions anonymisées seront examinées au fil de l’eau par deux experts et le retour sera fait aux auteurs/autrices avant le 30 septembre 2026. La mise en ligne du numéro est prévue en mai 2027.

Revue ILCEA : https://journals.openedition.org/ilcea/

Comité éditorial :

Myriam Geiser (Université Grenoble Alpes, CERAAC, ILCEA4) et Marina Ortrud Hertrampf (Université de Passau, Allemagne)