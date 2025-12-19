52nd annual Nineteenth-Century French Studies Colloquium - 2026 : Voice / Silence, La voix / Le silence (Roanoke, Virginia, États Unis)

Appel à communications

52e colloque international et annuel de la Nineteenth-Century French Studies Association

Voice / Silence La voix / Le silence

du 5 au 7 novembre 2026

Roanoke, Virginia (Etats-Unis)

La conférence accueille des communications sur les nombreuses formes d'expression et de répression au 19ème siècle. Quelles voix sont entendues, écoutées et privilégiées ? Quelles voix sont censurées, réduites au silence, rendues muettes ou étouffées dans les textes littéraires et non littéraires ? Dans la musique ? Dans le cinéma ? Dans le théâtre ? Dans nos disciplines ou facultés ? Qu'est-ce qui crée les conditions d'expression ? Comment les voix ou les sons deviennent-ils surévalués ? Comment sont-ils perçus ? À travers quelles tonalités, quels marqueurs visuels, quelles typographies ou quelles technologies ? Qu'est-ce qui crée des silences, dévalue les silences ou fait en sorte que certaines voix deviennent moins que d'autres, étant étouffées, non exprimées ou non vocalisées ? Le trauma ? L’esclavage ? La technologie ? Comment percevons-nous le silence ? À travers quels sens ? À travers quels marqueurs visuels, textuels ou musicaux ? Qu'est-ce qui est plus significatif ou évocateur : la voix ou le silence ? Qu'est-ce qui parle plus fort - les voix ou les silences ? Comment évoluent-ils ? Changent-ils ? Comment sont-ils ressentis, perçus et compris et par qui ? À travers les sens ? Le corps ? L'esprit ? Ces questions et les possibilités de sujets de vos communications ci-dessous désirent évoquer, suggérer ou inspirer vos contributions au 52e Congrès international et annuel de NCFS 2026, organisé par Virginia Tech.

Les communications peuvent être en français ou en anglais. Utilisez le site web pour envoyer votre proposition (250 mots max). Le 15 mars 2026 est la date limite, mais nous pourrons éventuellement prendre en considération des propositions reçues après cette date.

la voix poétique

la voix narrative

le changement de voix

la voix en tant que son

la voix en tant que chant

les voix de la rue : cris des marchands ambulants, chanter

la voix, agent de la parole / du langage

la voix du peuple

la voix de la presse

perdre la voix

changer de voix

la voix céleste, humaine, animale

la voix et le suffrage

les voix du lecteur.trice dans la presse

les voix sur scène

les voix des esclaves/les voix de la liberté

exprimer des arguments/polémiques/avertissements

exprimer ce qui réduit au silence

exprimer ses émotions

le silence qui parle

le silence et les sens

les silences textuels ou musicaux — ellipses, ruptures, pauses, soupirs,

pauses pleines de sens

le silence et les tabous

le silence et le traumatisme

l’absence dans la littérature / dans la culture

l’absence dans les sciences humaines ou sociales

les omissions

le silence en droit (ellipses, qui ne parle pas)

la loi du silence

les sociétés secrètes

le silence de la loi, du code.

les silences sur scène/la pantomime/les films muets

le non dit

le chuchotement

l’absence de bruit

un silence de mort

Conférencier principal : Philippe Oriol, Directeur du Musée Dreyfus et la Maison Zola

Pour toute question concernant le colloquium : ncfs2026@vt.edu (mais veuillez utiliser le site web pour proposer une communication).