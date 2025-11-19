Monica Latham, Frédérique Amselle, Daniel Ferrer, Dans l'atelier de Virginia Woolf

Cet ouvrage propose une visite guidée des « antichambres », « coulisses » et autres « arrière-cuisines », où l’écriture de Virginia Woolf se prépare. Ses lieux d’écriture, à Londres ou dans la région du Sussex, révèlent les méthodes de travail de l’autrice autant que son environnement. En plus de sa prose romanesque et de ses essais critiques, Woolf écrivait quotidiennement dans son journal, tenait une correspondance régulière, et esquissait des projets dans ses carnets de travail.

Ces milliers de pages offrent un formidable témoignage littéraire, où l’on peut la voir analyser avec lucidité sa propre méthode et réfléchir à son écriture, avec ses mécanismes, ses joies et ses peines. Alors que l'examen de la genèse de Mrs Dallowayrévèle une écrivaine qui tâtonne afin de mettre en place sa vision unique et hautement ambitieuse du roman moderne, les manuscrits d’Une chambre à soi mettent au jour la rapidité d’écriture d’un essai littéraire et féministe qui résonne encore aujourd’hui. Suivre les processus d’écriture de ces textes nous permet d’observer à la fois l’écrivaine à l’œuvre, et l’œuvre en train de prendre forme, à la confluence de plusieurs courants, inspirations et idées novatrices.