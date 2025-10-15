Dans l’atelier de Virginia Woolf (Séminaire général de l'ITEM, ENS Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la conférence de Monica Latham (U. de Lorraine/ITEM) et Frédérique Amselle (U. de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis) :

« Dans l’atelier de Virginia Woolf »

le 4 novembre 2025, 17h-19h

à l'ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle U209

Cette séance du séminaire général de critique génétique de l’ITEM est consacrée à la présentation d’un nouveau volume de la collection Dans l’atelier de (Éditeur : Hermann).

L’atelier de Virginia Woolf propose une visite guidée des « antichambres », « coulisses » et autres « arrière-cuisines » où l’écriture de Virginia Woolf « fume et fermente, constamment en effervescence ». Ses lieux d’écriture, à Londres ou dans la région du Sussex, révèlent les méthodes de travail de l’auteure autant que son environnement. En plus de sa prose romanesque et de ses essais critiques, Woolf écrivait quotidiennement dans son journal, tenait une correspondance régulière et esquissait des projets dans ses carnets de travail. Ces milliers de pages offrent un formidable témoignage littéraire où l’on peut la voir analyser avec lucidité sa propre méthode et réfléchir à son écriture, avec ses mécanismes, ses joies et ses peines. L’examen de la genèse de Mrs Dalloway révèle une écrivaine qui tâtonne afin de mettre en place sa vision unique et hautement ambitieuse du roman moderne, tandis que les manuscrits d’Une chambre à soi mettent à jour la rapidité d’écriture d’un essai littéraire et féministe qui résonne encore aujourd’hui. Suivre les processus d’écriture de ces textes nous permet d’observer à la fois l’écrivaine à l’œuvre, et l’œuvre en train de prendre forme à la confluence de plusieurs courants, inspirations et idées novatrices.

Monica Latham est Professeur de littérature britannique au département LCE/anglais de l’Université de Lorraine, site de Nancy. Ses recherches touchent principalement à la littérature contemporaine et à la génétique textuelle. Elle a publié de nombreux articles sur des auteurs modernistes et postmodernistes. Elle est l’auteur de A Poetics of Postmodernism and Neomodernism : Rewriting Mrs Dalloway (Palgrave Macmillan, 2015), de Virginia Woolf’s Afterlives: The Author as Character in Fiction and Drama (Routledge, 2021), Dans l’atelier de Virginia Woolf (Hermann, 2025) et Viriginia Woolf in the French Imagination (Routledge, à paraître).

Frédérique Amselle est maîtresse de conférences en littérature britannique à l’Université polytechnique des Hauts-de-France. Elle est l’auteur de Virginia Woolf et les écritures du moi, le journal et l’autobiographie (2008) et participe à l’édition des carnets de lecture de Virginia Woolf avec l’équipe « Joyce et les modernistes » de l’ITEM, à laquelle elle est associée.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter les responsables du Séminaire général de l'ITEM : Nathalie Ferrand, Franz Johansson et Nadia Podzemskaia.