Michèle Fabien. Explorer la parole, explorer le théâtre (Ixelles, Belgique)

Les Archives et Musée de la Littérature (AML) et la revue Textyles organisent la journée d’étude « Michèle Fabien. Explorer la parole, explorer le théâtre », le 3 février 2026 au Théâtre Marni (Ixelles). Consacrée à l’une des figures majeures du renouveau théâtral en Belgique francophone, cette rencontre propose de revisiter l’œuvre plurielle de Michèle Fabien (1945-1999), dont la pratique a profondément marqué les scènes des années 1970 à 1990. Autrice, dramaturge, adaptatrice, traductrice, metteuse en scène et théoricienne du théâtre, elle a développé une pensée exigeante, attentive aux enjeux politiques, historiques et féministes.

La journée interrogera les liens entre parole, corps, histoire, politique et pratiques scéniques à travers une table ronde, des communications scientifiques et la diffusion d’un document sonore d’archives inédit. Chercheur·euses, enseignant·es, artistes et étudiant·es sont invité·es à participer à cette exploration collective d’une œuvre toujours vive et féconde.

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire, dans la mesure du possible, avant le 26 janvier 2026 par mail à l’adresse colloque@aml-cfwb.be.

Avec le soutien du FNRS et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que l’aimable collaboration du Théâtre Marni.

Adresse du jour : Rue de Vergnies, 25 – 1050 Ixelles

Organisation : Élise Deschambre et Laurence Boudart (AML)

—

Programme

9h30 – 10h00 Accueil & introduction

10h – 11h30 Créer au contact des écrits de Michèle Fabien

Table ronde avec Veronika Mabardi, Manuela Leone et Dorothée Schoonooghe, animée par Laurence Boudart et Élise Deschambre

11h30 – 12h00 Le théâtre à travers la voix et le regard de Michèle Fabien

Écoute d’un entretien de Michèle Fabien avec Jean-Paul Lavaud et Paul Émond (1985)

Pause-repas

13h30 – 14h00 Le théâtre selon Michèle Fabien

Élise Deschambre (Archives et Musée de la Littérature)

14h00 – 14h30 Autour de Sara Z.

Pierre Piret (UCLouvain)

Pause-café

14h45 – 15h15 Traduire Pasolini : genèse et réception de Pylade chez Michèle Fabien

Benedetta De Bonis (Università per stranieri di Sienna)

15h15 – 15h45 Les enjeux pédagogiques d’une approche féministe de quelques pièces de Michèle Fabien Laura Delaye (détachée pédagogique au Service général des Lettres et du Livre de la FWB)

15h45 – 16h00 Conclusions