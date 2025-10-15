10e Congrès Mondial de Linguistique Française (Arras)
Le 10e Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2026) se tiendra à l’Université d’Artois (Arras) du 6 au 10 juillet 2026.
Vous trouverez l’appel à communications ainsi que la plateforme pour déposer vos articles est ouverte sur le site du congrès : https://cmlf2026.sciencesconf.org/
Vous êtes cordialement invité.e.s à soumettre un article dans l’une des sessions thématiques suivantes :
1 Discours, pragmatique et interaction
2 Francophonie
3 Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique
4 Histoire, Épistémologie, Réflexivité
5 Lexique
6 Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique
7 Linguistique et didactique (français langue première, français langue seconde)
8 Morphologie
9 Phonétique, phonologie et interfaces
10 Psycholinguistique et acquisition
11 Ressources et outils pour l’analyse linguistique
12 Sémantique
13 Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues
14 Syntaxe
Calendrier :
Ouverture de la plateforme de soumission : 23 septembre 2025
Date limite de soumission : 19 décembre 2025
Notification des décisions : 13 mars 2026
Congrès : du 6 au 10 juillet 2026 à Arras
Organisation générale
– Franck Neveu, Sorbonne Université
– Sophie Prévost, CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Nouvelle, Lattice
– Agnès Steuckardt, Université Paul Valéry-Montpellier 3
– Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans
– Gilles Philippe, Université de Lausanne
– Gilles Merminod, Université de Lausanne
– Jan Goes, Université d’Artois
– Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois
Comité local d’organisation
Jan Goes, Université d’Artois & Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois
Laboratoire coordonnateur
UR5421 Grammatica, Université d’Artois
Au plaisir de vous retrouver nombreux à Arras !