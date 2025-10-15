10e Congrès Mondial de Linguistique Française (Arras)

Le 10e Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2026) se tiendra à l’Université d’Artois (Arras) du 6 au 10 juillet 2026.

Vous trouverez l’appel à communications ainsi que la plateforme pour déposer vos articles est ouverte sur le site du congrès : https://cmlf2026.sciencesconf.org/

Vous êtes cordialement invité.e.s à soumettre un article dans l’une des sessions thématiques suivantes :

1 Discours, pragmatique et interaction

2 Francophonie

3 Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique

4 Histoire, Épistémologie, Réflexivité

5 Lexique

6 Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique

7 Linguistique et didactique (français langue première, français langue seconde)

8 Morphologie

9 Phonétique, phonologie et interfaces

10 Psycholinguistique et acquisition

11 Ressources et outils pour l’analyse linguistique

12 Sémantique

13 Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues

14 Syntaxe

Calendrier :

Ouverture de la plateforme de soumission : 23 septembre 2025

Date limite de soumission : 19 décembre 2025

Notification des décisions : 13 mars 2026

Congrès : du 6 au 10 juillet 2026 à Arras

Organisation générale

– Franck Neveu, Sorbonne Université

– Sophie Prévost, CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Nouvelle, Lattice

– Agnès Steuckardt, Université Paul Valéry-Montpellier 3

– Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans

– Gilles Philippe, Université de Lausanne

– Gilles Merminod, Université de Lausanne

– Jan Goes, Université d’Artois

– Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois

Comité local d’organisation

Jan Goes, Université d’Artois & Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois

Laboratoire coordonnateur

UR5421 Grammatica, Université d’Artois

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Arras !