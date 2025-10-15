Actualité
10e Congrès Mondial de Linguistique Française (Arras)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : Université d'Artois, Arras, France
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Le 10e Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2026) se tiendra à l’Université d’Artois (Arras) du 6 au 10 juillet 2026

Vous trouverez l’appel à communications ainsi que la plateforme pour déposer vos articles est ouverte sur le site du congrès : https://cmlf2026.sciencesconf.org/ 

Vous êtes cordialement invité.e.s à soumettre un article dans l’une des sessions thématiques suivantes : 

            1 Discours, pragmatique et interaction

            2 Francophonie

            3 Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique

            4 Histoire, Épistémologie, Réflexivité

            5 Lexique

            6 Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique

            7 Linguistique et didactique (français langue première, français langue seconde)

            8 Morphologie

            9 Phonétique, phonologie et interfaces

            10 Psycholinguistique et acquisition

            11 Ressources et outils pour l’analyse linguistique

            12 Sémantique

            13 Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues

            14 Syntaxe

Calendrier :

Ouverture de la plateforme de soumission : 23 septembre 2025
Date limite de soumission : 19 décembre 2025
Notification des décisions : 13 mars 2026
Congrès : du 6 au 10 juillet 2026 à Arras 

Organisation générale
– Franck Neveu, Sorbonne Université
– Sophie Prévost, CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Nouvelle, Lattice
– Agnès Steuckardt, Université Paul Valéry-Montpellier 3
– Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans
– Gilles Philippe, Université de Lausanne
– Gilles Merminod, Université de Lausanne
– Jan Goes, Université d’Artois
– Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois

Comité local d’organisation
Jan Goes, Université d’Artois & Luis Meneses-Lerin, Université d’Artois

Laboratoire coordonnateur
UR5421 Grammatica, Université d’Artois

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Arras !