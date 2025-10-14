ALTRALANG Journal, Varia (Vol. 7 Nᵒ 2 – décembre 2025)

ALTRALANG Journal - numéro varia

Vol. 7, n°2 / 31 décembre 2025

Revue scientifique internationale - Entièrement non payante – évaluation en double-aveugle

Indexée par : ERIH PLUS – DOAJ – Dimensions - Crossref - OpenAIRE

ALTRALANG Journal invite la communauté universitaire - aux niveaux national et international - à soumettre leurs articles non publiés à la publication. Une fois le processus de révision terminé, les articles acceptés seront publiés en ligne le 31décembre 2025

ALTRALANG Journal [e-ISSN : 2710-8619 ; p-ISSN : 2710-7922], est une revue internationale en libre accès, dotée d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique international. ALTRALANG Journal est une revue semestrielle publiée par la faculté des langues étrangères,

Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed., Algérie depuis 2019

Langues: Français - Anglais - Espagnol - Allemand - Italien

Domaines Couverts: Littérature - Linguistique - Sociolinguistique - Sciences du langage - Analyse du Discours - Civilisation - Traduction - Didactique - Langue de Spécialité

Comment soumettre:

- Soumettez votre article en ligne sur le site Web d'ALTRALANG Journal (ne l'envoyez pas par courrier électronique)

Les auteurs doivent s'inscrire https://asjp.cerist.dz/signup sur la plateforme de ASJP avant de soumettre ou, s'ils sont déjà inscrits, peuvent simplement se connecter https://asjp.cerist.dz/en/login

Lien direct (soumission) : https://asjp.cerist.dz/en/submission/597

Lien: https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/597

- Date limite de soumission: 30 novembre 2025