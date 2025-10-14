Jean Paulhan et ses environs, n° 13 : "Jean Paulhan en 1925"

Ce numéro s'attache à "l'année de tous les dangers" pour Paulhan, devenu après la mort de Rivière rédacteur en chef de La NRF, se découvrant très vite " trop d'ennemis, surtout trop d'amis ". 1925 est une année charnière, pendant laquelle il s'agit d' " oublier Rivière ", tout en lui restant fidèle.

Sommaire

LIMINAIRE, par Bernard Baillaud (p. 5)

DOSSIER : Jean Paulhan en 1925, Lettres et notes personnelles

d’il y a un siècle

• Petite chronologie de l’année 1925, par Claire Paulhan (p. 8)

• Lettres et notes personnelles de Jean Paulhan (p. 27)

CRITIQUES & NOTES DE LECTURE

par Bernard Baillaud & Jean-Kely Paulhan

• Jean-Kely Paulhan : Jérôme Garcin, Des Mots et des actes. Les Belles-Lettres sous l’Occupation (p. 178)

• Jean-Kely Paulhan : « Jews in Lodz, 1820-1939 », Polin : Studies in Polish Jewry (p. 181)

• Jean-Kely Paulhan : Nugae (p. 184)

• Bernard Baillaud : Nouvelles en trois lignes (et plus) (p. 187)

• Bernard Baillaud : Paul Giro, Joe Bousquet, d’une mort l’autre. 1/3 : Mourir ! (1897-1918) (p. 190)

• Bernard Baillaud: Clément Girardi, Écrire avec et contre Bergson. La littérature, les lieux communs, les images (p. 193)

Textes

• Patricia Sustrac, « Éditer des correspondances » (p. 197)

• JEAN-PAUL PILOTAZ, Poèmes (p. 200)

• MICHEL FAUBLÉE, Extraits de Écrits en bout de piste (p. 205)

• Bernard Baillaud, « In mémoriam Bernard Dandois » (p. 211)

• Brigitte Ouvry-Vial, « In mémoriam Jean-Yves Samacher » (p. 212)

• Gabriel Tissot, « In mémoriam Frédérique Choffé » (p. 213)

ABÉCÉDAIRE DES TRAVAUX EN COURS, RECHERCHES,

PUBLICATIONS & MANIFESTATIONS, par Claire Paulhan (p. 214)

• IMEC (p. 231)

• Site et Facebook « Jean Paulhan/ Sljp » (p. 234)

• Site « Constellation Jean Paulhan » (p. 234)

• Site « Hyper-Paulhan » (p. 235)

VIE DE LA SLJP

• Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2024 (p. 239)

• Autres informations (p. 247)

• Société des Lecteurs de Jean Paulhan (SLJP) (p. 248)

