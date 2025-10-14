Jean Paulhan et ses environs, n° 13 : "Jean Paulhan en 1925"
Ce numéro s'attache à "l'année de tous les dangers" pour Paulhan, devenu après la mort de Rivière rédacteur en chef de La NRF, se découvrant très vite " trop d'ennemis, surtout trop d'amis ". 1925 est une année charnière, pendant laquelle il s'agit d' " oublier Rivière ", tout en lui restant fidèle.
Sommaire
LIMINAIRE, par Bernard Baillaud (p. 5)
DOSSIER : Jean Paulhan en 1925, Lettres et notes personnelles
d’il y a un siècle
• Petite chronologie de l’année 1925, par Claire Paulhan (p. 8)
• Lettres et notes personnelles de Jean Paulhan (p. 27)
CRITIQUES & NOTES DE LECTURE
par Bernard Baillaud & Jean-Kely Paulhan
• Jean-Kely Paulhan : Jérôme Garcin, Des Mots et des actes. Les Belles-Lettres sous l’Occupation (p. 178)
• Jean-Kely Paulhan : « Jews in Lodz, 1820-1939 », Polin : Studies in Polish Jewry (p. 181)
• Jean-Kely Paulhan : Nugae (p. 184)
• Bernard Baillaud : Nouvelles en trois lignes (et plus) (p. 187)
• Bernard Baillaud : Paul Giro, Joe Bousquet, d’une mort l’autre. 1/3 : Mourir ! (1897-1918) (p. 190)
• Bernard Baillaud: Clément Girardi, Écrire avec et contre Bergson. La littérature, les lieux communs, les images (p. 193)
Textes
• Patricia Sustrac, « Éditer des correspondances » (p. 197)
• JEAN-PAUL PILOTAZ, Poèmes (p. 200)
• MICHEL FAUBLÉE, Extraits de Écrits en bout de piste (p. 205)
• Bernard Baillaud, « In mémoriam Bernard Dandois » (p. 211)
• Brigitte Ouvry-Vial, « In mémoriam Jean-Yves Samacher » (p. 212)
• Gabriel Tissot, « In mémoriam Frédérique Choffé » (p. 213)
ABÉCÉDAIRE DES TRAVAUX EN COURS, RECHERCHES,
PUBLICATIONS & MANIFESTATIONS, par Claire Paulhan (p. 214)
• IMEC (p. 231)
• Site et Facebook « Jean Paulhan/ Sljp » (p. 234)
• Site « Constellation Jean Paulhan » (p. 234)
• Site « Hyper-Paulhan » (p. 235)
VIE DE LA SLJP
• Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2024 (p. 239)
• Autres informations (p. 247)
• Société des Lecteurs de Jean Paulhan (SLJP) (p. 248)
—
