Jean Paulhan et ses environs, n° 13 :

Jean Paulhan et ses environs, n° 13 : "Jean Paulhan en 1925"

  • Paris, Société des lecteurs de Jean Paulhan, 2025
  • EAN : 9782912222862
  • Numéro : 13
  • 249 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
par Marc Escola (Source : Jean-Kely Paulhan)

Ce numéro s'attache à "l'année de tous les dangers" pour Paulhan, devenu après la mort de Rivière rédacteur en chef de La NRF, se découvrant très vite " trop d'ennemis, surtout trop d'amis ". 1925 est une année charnière, pendant laquelle il s'agit d' " oublier Rivière ", tout en lui restant fidèle.

Sommaire

LIMINAIRE, par Bernard Baillaud (p. 5)

DOSSIER : Jean Paulhan en 1925, Lettres et notes personnelles

d’il y a un siècle

•  Petite chronologie de l’année 1925, par Claire Paulhan (p. 8)

•  Lettres et notes personnelles de Jean Paulhan (p. 27)

CRITIQUES & NOTES DE LECTURE

par Bernard Baillaud & Jean-Kely Paulhan

•  Jean-Kely Paulhan : Jérôme Garcin, Des Mots et des actes. Les Belles-Lettres sous l’Occupation (p. 178)

•  Jean-Kely Paulhan : « Jews in Lodz, 1820-1939 », Polin : Studies in Polish Jewry (p. 181)

•  Jean-Kely Paulhan : Nugae (p. 184)

•  Bernard Baillaud : Nouvelles en trois lignes (et plus) (p. 187)

•  Bernard Baillaud : Paul Giro, Joe Bousquet, d’une mort l’autre. 1/3 : Mourir ! (1897-1918) (p. 190)

•  Bernard Baillaud: Clément Girardi, Écrire avec et contre Bergson. La littérature, les lieux communs, les images (p. 193)

Textes

•  Patricia Sustrac, « Éditer des correspondances » (p. 197)

•  JEAN-PAUL PILOTAZ, Poèmes (p. 200)

•  MICHEL FAUBLÉE, Extraits de Écrits en bout de piste (p. 205)

•  Bernard Baillaud, « In mémoriam Bernard Dandois » (p. 211)

•  Brigitte Ouvry-Vial, « In mémoriam Jean-Yves Samacher » (p. 212)

•  Gabriel Tissot, « In mémoriam Frédérique Choffé » (p. 213)

ABÉCÉDAIRE DES TRAVAUX EN COURS, RECHERCHES,

PUBLICATIONS & MANIFESTATIONS, par Claire Paulhan (p. 214)

•  IMEC (p. 231)

•  Site et Facebook « Jean Paulhan/ Sljp » (p. 234)

•  Site « Constellation Jean Paulhan » (p. 234)

•  Site « Hyper-Paulhan » (p. 235) 

VIE DE LA SLJP

•  Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2024 (p. 239)

•  Autres informations  (p. 247)

•  Société des Lecteurs de Jean Paulhan (SLJP) (p. 248)

