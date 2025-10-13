Studi Francesi, n° 206 : "Reconstruire le passé : IA, philologie et imagerie au secours des manuscrits brûlés"

Reconstruire le passé : IA, philologie et imagerie au secours des manuscrits brûlés

ANNO LXIX, N. 206/2025



a cura di Jean-Baptiste Camps, Marco Maulu

Marco Maulu, Présentation

Marco Maulu, Notice bibliographique

Marco Maulu, Mise en page et mise en texte du ms. Turin, BNU, L.II.14 (T)

Ilaria Molteni, Le miniature del ms. Torino, BNU, L.II.14 (T): progetto decorativo e narrazione per immagini

Jean-Baptiste Camps, Marco Robecchi, Perspectives d’analyse computationnelle de la langue du ms. Turin, BNU, L.II.14 (T)

Alberto Campagnolo, Material matters. A review of imaging and modelling techniques for fire-damaged parchment manuscripts

Gilles Kagan, Numériser des manuscrits brûlés. Techniques et méthodes à l’aide de l’intelligence artificielle: nouvelles perspectives

Claudia Caliri, Eva Luna Ravan, Silvia Scardina Bottura, Sveva Longo, Francesco Paolo Romano, Marco Maulu, Unveiling hidden text: advanced X-ray fluorescence imaging of severely damaged manuscript folios from MS Turin, BNU, L.II.14 (T)

Helen Davies, Heather Wacha, Evan Gatti, Catherine Albers Morris, Kalani Craig, Seeing together: an innovative and collaborative multispectral imaging initiative

Ariane Pinche, Thibault Clérice, Reconnaissance automatique d’écriture et sources historiques. Limites et nouvelles perspectives

Patricia O’Connor, Handwritten Text Recognition technology and MS Turin, BNU, L.II.14 (T). The “Rescapé” case study

Chahan Vidal-Gorène, Jean-Baptiste Camps, Traiter des manuscrits endommagés par le feu grâce à l’augmentation de données par intelligence artificielle: le cas du ms. L.II.14 (T)

Florian Cafiero, Utiliser les grands modèles de langue pour prédire les passages perdus dans les manuscrits médiévaux: un programme de recherche axé sur le ms. L.II.14 (T)

Maria Careri, Deux témoins “brûlés” de l’“Elucidarium” français

VARIA

Daniele Speziari, Tradition et innovation du vocabulaire astronomique français dans les “Institutions astronomiques” de Jean-Pierre de Mesmes et dans le “Traité de la composition et fabrique de l’astrolabe et de son usage”

Marco De Cristofaro, Tra politica, editoria e letteratura: Maurice Nadeau criticoeditore

Gerald J. Prince, “Réparer les vivants” de Maylis de Kerangal: traduire l’intertexte, transplanter les référents

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Medioevo, a cura di M. Colombo Timelli; Quattrocento, a cura di M. Colombo Timelli e P. Cifarelli; Cinquecento, a cura di P. Cifarelli; Seicento, a cura di M. Pavesio e L. Rescia; Settecento, a cura di V. Fortunati e P. Perazzolo; Ottocento: a) dal 1800 al 1850, a cura di L. Sabourin e V. Ponzetto; Ottocento: b) dal 1850 al 1900, a cura di I. Merello e A. Marangoni; Novecento e XXI secolo, a cura di S. Genetti e F. Scotto; Letterature francofone extraeuropee, a cura di E. Pessini; Opere generali e comparatistica, a cura di G. Bosco.