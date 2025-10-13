Studi Francesi, n° 206 : "Reconstruire le passé : IA, philologie et imagerie au secours des manuscrits brûlés"
Reconstruire le passé : IA, philologie et imagerie au secours des manuscrits brûlés
ANNO LXIX, N. 206/2025
a cura di Jean-Baptiste Camps, Marco Maulu
Marco Maulu, Présentation
Marco Maulu, Notice bibliographique
Marco Maulu, Mise en page et mise en texte du ms. Turin, BNU, L.II.14 (T)
Ilaria Molteni, Le miniature del ms. Torino, BNU, L.II.14 (T): progetto decorativo e narrazione per immagini
Jean-Baptiste Camps, Marco Robecchi, Perspectives d’analyse computationnelle de la langue du ms. Turin, BNU, L.II.14 (T)
Alberto Campagnolo, Material matters. A review of imaging and modelling techniques for fire-damaged parchment manuscripts
Gilles Kagan, Numériser des manuscrits brûlés. Techniques et méthodes à l’aide de l’intelligence artificielle: nouvelles perspectives
Claudia Caliri, Eva Luna Ravan, Silvia Scardina Bottura, Sveva Longo, Francesco Paolo Romano, Marco Maulu, Unveiling hidden text: advanced X-ray fluorescence imaging of severely damaged manuscript folios from MS Turin, BNU, L.II.14 (T)
Helen Davies, Heather Wacha, Evan Gatti, Catherine Albers Morris, Kalani Craig, Seeing together: an innovative and collaborative multispectral imaging initiative
Ariane Pinche, Thibault Clérice, Reconnaissance automatique d’écriture et sources historiques. Limites et nouvelles perspectives
Patricia O’Connor, Handwritten Text Recognition technology and MS Turin, BNU, L.II.14 (T). The “Rescapé” case study
Chahan Vidal-Gorène, Jean-Baptiste Camps, Traiter des manuscrits endommagés par le feu grâce à l’augmentation de données par intelligence artificielle: le cas du ms. L.II.14 (T)
Florian Cafiero, Utiliser les grands modèles de langue pour prédire les passages perdus dans les manuscrits médiévaux: un programme de recherche axé sur le ms. L.II.14 (T)
Maria Careri, Deux témoins “brûlés” de l’“Elucidarium” français
VARIA
Daniele Speziari, Tradition et innovation du vocabulaire astronomique français dans les “Institutions astronomiques” de Jean-Pierre de Mesmes et dans le “Traité de la composition et fabrique de l’astrolabe et de son usage”
Marco De Cristofaro, Tra politica, editoria e letteratura: Maurice Nadeau criticoeditore
Gerald J. Prince, “Réparer les vivants” de Maylis de Kerangal: traduire l’intertexte, transplanter les référents
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
Medioevo, a cura di M. Colombo Timelli; Quattrocento, a cura di M. Colombo Timelli e P. Cifarelli; Cinquecento, a cura di P. Cifarelli; Seicento, a cura di M. Pavesio e L. Rescia; Settecento, a cura di V. Fortunati e P. Perazzolo; Ottocento: a) dal 1800 al 1850, a cura di L. Sabourin e V. Ponzetto; Ottocento: b) dal 1850 al 1900, a cura di I. Merello e A. Marangoni; Novecento e XXI secolo, a cura di S. Genetti e F. Scotto; Letterature francofone extraeuropee, a cura di E. Pessini; Opere generali e comparatistica, a cura di G. Bosco.