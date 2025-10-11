Droit & Littérature, 2025/1 n° 9

Là où se déploie le monde… Droit et littérature : formes et sens à même l’histoire

Actes du Colloque de Cerisy 2024

sous la direction de Sandra Travers de Faultrier

avec le concours de Nicolas Dissaux, Yves-Édouard Le Bos et Laurent Loty.

Sommaire en ligne via Cairn…

Ouverture, par Sandra Travers de Faultrier

Possibilités d’un dialogue

La haine du droit dans la littérature, par Yves-Édouard Le Bos

Un poète au tribunal ou l’artisanat poétique à l’épreuve d’un lieu de justice, par Jean-Paul Honoré

Dans la nuit de l’écriture ou De la confusion des savoirs à leur lente clarification, par Gisèle Bienne

Être juge et vouloir écrire, par Odile Barral

Les personnages de la pensée

L’auteur au croisement du droit et de la littérature, par Marco Antônio Sousa Alves

Bâtardise ou filiation illégitime : comment la littérature s’est emparée d’une notion juridique relative à la filiation, par Anne-Elisabeth Crédeville

L’animisme en droit et en littérature : de quelques embûches et malentendus, par Judith Sarfati-Lanter

Coupable ou non coupable ? Le sujet et son désir de justice, par Véronique Taquin

Une généalogie de la justice, par Jacques Athanase Gilbert

Libérer le monde de l’emprise religieuse : Zola romancier de la laïcité dans Vérité, par Sophie Delbrel

La langue du IIIe millénaire. Comment on parle ou la responsabilité en miettes, par Marie-Hélène Boblet

Des formes à l’œuvre

Roman sociologique et sociologie du droit. Du roman réaliste à l’ethnographie de soi, par Nicolas Mathey

Scénographie de l’ennui : l’enquête du coroner dans le roman policier à énigme, par Nicolas Bareit

Là où s’est démis le droit, règne la violence la plus brutale, que peut alors la poésie ?, par Colette Camelin

Le viol ou la puissance mobilisatrice des récits, par Denis Salas

Pour une poésie du droit ?, par Myriam Roman

Créance de sens

Le fait divers : un récit entre droit et littérature, par Christine Baron

Le roman de procédure contemporain, ou comment saisir le réel, par Marion Mas

Généalogie de la norme et de la valeur : de la Révolution citoyenne au solipsisme de l’idéal, par Daphné Vignon

Utopie constituante, par Laurent Loty

Régime juridique et récit social : quel rapport ?, par François Ost

Ouvrir les mots : dynamique représentationnelle et vie désirante, par Sandra Travers de Faultrier