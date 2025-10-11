Droit & Littérature, 2025/1 n° 9
Là où se déploie le monde… Droit et littérature : formes et sens à même l’histoire
Actes du Colloque de Cerisy 2024
sous la direction de Sandra Travers de Faultrier
avec le concours de Nicolas Dissaux, Yves-Édouard Le Bos et Laurent Loty.
Ouverture, par Sandra Travers de Faultrier
Possibilités d’un dialogue
La haine du droit dans la littérature, par Yves-Édouard Le Bos
Un poète au tribunal ou l’artisanat poétique à l’épreuve d’un lieu de justice, par Jean-Paul Honoré
Dans la nuit de l’écriture ou De la confusion des savoirs à leur lente clarification, par Gisèle Bienne
Être juge et vouloir écrire, par Odile Barral
Les personnages de la pensée
L’auteur au croisement du droit et de la littérature, par Marco Antônio Sousa Alves
Bâtardise ou filiation illégitime : comment la littérature s’est emparée d’une notion juridique relative à la filiation, par Anne-Elisabeth Crédeville
L’animisme en droit et en littérature : de quelques embûches et malentendus, par Judith Sarfati-Lanter
Coupable ou non coupable ? Le sujet et son désir de justice, par Véronique Taquin
Une généalogie de la justice, par Jacques Athanase Gilbert
Libérer le monde de l’emprise religieuse : Zola romancier de la laïcité dans Vérité, par Sophie Delbrel
La langue du IIIe millénaire. Comment on parle ou la responsabilité en miettes, par Marie-Hélène Boblet
Des formes à l’œuvre
Roman sociologique et sociologie du droit. Du roman réaliste à l’ethnographie de soi, par Nicolas Mathey
Scénographie de l’ennui : l’enquête du coroner dans le roman policier à énigme, par Nicolas Bareit
Là où s’est démis le droit, règne la violence la plus brutale, que peut alors la poésie ?, par Colette Camelin
Le viol ou la puissance mobilisatrice des récits, par Denis Salas
Pour une poésie du droit ?, par Myriam Roman
Créance de sens
Le fait divers : un récit entre droit et littérature, par Christine Baron
Le roman de procédure contemporain, ou comment saisir le réel, par Marion Mas
Généalogie de la norme et de la valeur : de la Révolution citoyenne au solipsisme de l’idéal, par Daphné Vignon
Utopie constituante, par Laurent Loty
Régime juridique et récit social : quel rapport ?, par François Ost
Ouvrir les mots : dynamique représentationnelle et vie désirante, par Sandra Travers de Faultrier