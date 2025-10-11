Revue de littérature comparée, 2025/1 nº 393 : "L’épimodernisme. Circulations et circonstances"

Alors même que s’achève le premier quart de ce siècle, il semble utile de se poser la question d’une périodisation comparée des littératures capable de donner un nom (ou des noms) à l’époque que nous vivons. Nous proposons, dans ce numéro thématique, d’explorer la proposition qui a été faite, depuis une dizaine d’années déjà, dans l’orbe du moins des littératures européennes, de lui donner le nom d’« épimodernisme ».

Emmanuel Bouju, Introduction

Csaba Horváth et Szilvia Ritz, “… to draw circles for an endless length of time on the same surface”: On Time and Space in Epimodern Novels

Gaëlle Debeaux, Épimodernisme contre postpostmodernism : brève étude d’un déplacement conceptuel

Reed Cooley, « La plus généreuse des causes au, monde » : un proto-épimodernisme américain ?

Vladimir Zorić, Epimodernism and Homeostatic Imagination

Stephan Krause, Voyager en musique ? Itinéraire et durée dans « Hajnaltól hajnalig » (« De l’aube à l’aube ») de Zsolt Láng

Loïse Lelevé, De la fiction comme expérience, de pensée : déplacements épimodernes d’une métaphore critique contemporaine

Ian James, Epimodernism and the Circulation of Life: On Anarchic Being and Bio-community

Charline Pluvinet, Auteur·trice·s augmenté·e·s ? Épimodernisme, auctorialité, pluralité