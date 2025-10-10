Marie-Luce Chênerie, Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles

À la figure du chevalier errant, personnage de synthèse plus que n’importe quel autre type héroïque de la littérature médiévale, ce livre de référence consacre une étude fondée sur le corpus des romans arthuriens en vers des xiie et xiiie siècles dont Chrétien de Troyes reste le promoteur et le point constant de référence. Il s’intéresse aux interférences de la mémoire, de l’imaginaire et de la réalité à partir d’une approche sollicitant le vocabulaire, l’histoire conçue comme l’étude d’un groupe social (l’aristocratie) et la symbolique. Il s’agit d’un ouvrage de base indispensable à qui s’intéresse à la typologie du monde arthurien, mais aussi d’une véritable somme car il offre un répertoire de renseignements détaillés sur les protagonistes des fictions arthuriennes en vers depuis Chrétien de Troyes jusqu’à l’Escanor de Girard d'Amiens et au roman de Claris et Laris. Par ses relevés et ses notes, ses précieuses mises au point, son importante bibliographie et ses quatre index, Marie-Luce Chênerie offre aux lecteurs une sorte de mappa mundi arthurienne grâce à laquelle on peut facilement s’orienter dans une matière aussi vaste que déroutante.

Table des matières

Préface

Abréviations des titres du corpus

Introduction

Chapitre Premier. - Des origines et des significations de la chevalerie errante

I. Réflexions sur la désignation du type littéraire

Il. Une genèse socio-historique ?

III. L'apport socio-culturel

Chapitre Il. - L'aventure chevaleresque et la société arthurienne

I. L'adaptation des traits généraux de l'aventure à la chevalerie errante

Il. Le partage des rôles dans la société arthurienne

III. Les départs en aventure

IV. Liens du héros avec la cour; rencontres et retours

Chapitre III. - Lieux et temps romanesques

I. Le cadre géographique

Il. Les itinéraires

III. Le temps

Chapitre IV. - L'errance guerrière

I. L'exaltation des qualités physiques

Il. L'idéalisation des qualités morales

III. Les combats publics

IV. Les mésaventures et leur revanche honorifique

IV. Une incroyable chance

Chapitre V. - Le chevalier, la femme et l'amour

I. L'archétype féminin

Il. Survivances de la misogynie guerrière

III. Hypervirilité du guerrier

IV. Vestiges, concessions romanesques: du rapt à l'union libre et courtoise

V. Transpositions chevaleresques: l'exploit, gage de conquête féminine

VI. L'amour courtois du chevalier et le mariage

VII. L'aide et le service

VIII. Caricatures, impostures, mésaventures

Chapitre VI. - Les étapes et l'hospitalité

I. Fréquence et traitement du thème

II. L'ambivalence de l'étranger et des formes d'accueil

III. Des hôtes de la réalité à ceux du roman ; ennoblissement, édification, prestige de l'hospitalité offerte au héros

IV. Gestes, comportements et modes de relations exemplaires

V. Les aventures de l'ostel

Chapitre VII. - L'évolution du merveilleux dans les destins de la chevalerie errante

I. Définition et délimitation du sujet

II. L'aide magique : les dons de l'au-delà

III. L'aventure merveilleuse

IV. Mésaventures et exploits

V. Fin et survie des enchantements

Conclusion

Bibliographie

Index des personnages et des types

Index rerum

Index des auteurs et des œuvres du moyen âge

Index des auteurs modernes cités