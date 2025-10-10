Marie-Luce Chênerie, Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles
À la figure du chevalier errant, personnage de synthèse plus que n’importe quel autre type héroïque de la littérature médiévale, ce livre de référence consacre une étude fondée sur le corpus des romans arthuriens en vers des xiie et xiiie siècles dont Chrétien de Troyes reste le promoteur et le point constant de référence. Il s’intéresse aux interférences de la mémoire, de l’imaginaire et de la réalité à partir d’une approche sollicitant le vocabulaire, l’histoire conçue comme l’étude d’un groupe social (l’aristocratie) et la symbolique. Il s’agit d’un ouvrage de base indispensable à qui s’intéresse à la typologie du monde arthurien, mais aussi d’une véritable somme car il offre un répertoire de renseignements détaillés sur les protagonistes des fictions arthuriennes en vers depuis Chrétien de Troyes jusqu’à l’Escanor de Girard d'Amiens et au roman de Claris et Laris. Par ses relevés et ses notes, ses précieuses mises au point, son importante bibliographie et ses quatre index, Marie-Luce Chênerie offre aux lecteurs une sorte de mappa mundi arthurienne grâce à laquelle on peut facilement s’orienter dans une matière aussi vaste que déroutante.
Table des matières
Préface
Abréviations des titres du corpus
Introduction
Chapitre Premier. - Des origines et des significations de la chevalerie errante
I. Réflexions sur la désignation du type littéraire
Il. Une genèse socio-historique ?
III. L'apport socio-culturel
Chapitre Il. - L'aventure chevaleresque et la société arthurienne
I. L'adaptation des traits généraux de l'aventure à la chevalerie errante
Il. Le partage des rôles dans la société arthurienne
III. Les départs en aventure
IV. Liens du héros avec la cour; rencontres et retours
Chapitre III. - Lieux et temps romanesques
I. Le cadre géographique
Il. Les itinéraires
III. Le temps
Chapitre IV. - L'errance guerrière
I. L'exaltation des qualités physiques
Il. L'idéalisation des qualités morales
III. Les combats publics
IV. Les mésaventures et leur revanche honorifique
IV. Une incroyable chance
Chapitre V. - Le chevalier, la femme et l'amour
I. L'archétype féminin
Il. Survivances de la misogynie guerrière
III. Hypervirilité du guerrier
IV. Vestiges, concessions romanesques: du rapt à l'union libre et courtoise
V. Transpositions chevaleresques: l'exploit, gage de conquête féminine
VI. L'amour courtois du chevalier et le mariage
VII. L'aide et le service
VIII. Caricatures, impostures, mésaventures
Chapitre VI. - Les étapes et l'hospitalité
I. Fréquence et traitement du thème
II. L'ambivalence de l'étranger et des formes d'accueil
III. Des hôtes de la réalité à ceux du roman ; ennoblissement, édification, prestige de l'hospitalité offerte au héros
IV. Gestes, comportements et modes de relations exemplaires
V. Les aventures de l'ostel
Chapitre VII. - L'évolution du merveilleux dans les destins de la chevalerie errante
I. Définition et délimitation du sujet
II. L'aide magique : les dons de l'au-delà
III. L'aventure merveilleuse
IV. Mésaventures et exploits
V. Fin et survie des enchantements
Conclusion
Bibliographie
Index des personnages et des types
Index rerum
Index des auteurs et des œuvres du moyen âge
Index des auteurs modernes cités