Correspondance d'Alexis Leger (Saint-John Perse) avec Philippe et Hélène Berthelot (1917-1936)

Édition d'Isabelle Davion, Préface Pierre Morel, Avant-propos Henriette Levillain

Alexis Leger, plus connu sous le pseudonyme Saint-John Perse, n’aurait pas choisi la carrière diplomatique s’il n’y avait pas été encouragé par Paul Claudel qui le recommanda à Philippe Berthelot, lui-même un des diplomates les plus doués de sa génération. Leger n’était pas conforme au modèle du Quai d’Orsay de l’époque. Berthelot apprécia aussitôt l’originalité du jeune homme dont il avait aimé les premiers écrits poétiques publiés dans la Nrf.

En 1914, Leger, devenu soutien de famille après le décès brutal de son père, échappe à la mobilisation générale. Il entre à la Maison de la Presse, s’y ennuie et demande d’être envoyé en poste à l’étranger. Berthelot lui « donne » la Chine où il arrive en 1917. S’engage alors une correspondance informée et intime, spirituelle et parfois féroce, entre le secrétaire d’ambassade à Pékin et le couple Berthelot. Ces lettres n’avaient jamais été publiées dans leur intégralité. Une seule, choisie par Saint-John Perse lui-même pour entrer dans le volume de la Pléiade (1972), présente de fâcheux anachronismes.

Soupçonné d’avoir été responsable de la démission de Berthelot en 1933, Alexis Leger a été soumis à un procès en trahison de son protecteur et ami. La lecture de cette Correspondance permet de corriger cette accusation en ajoutant des pièces importantes au dossier.

Enrichie d’une préface de Pierre Morel, ancien ambassadeur en Chine, l’édition complète de cette Correspondance, analysée et éclairée par Isabelle Davion, historienne, spécialiste des relations diplomatiques pendant l’entre-deux-guerres et par un avant-propos d’Henriette Levillain, permettra au lecteur d’assister du côté de Leger à la montée d’une ambition personnelle sur fond de crise diplomatique et du côté de Berthelot, au reflux d’une grande carrière pour raisons privées et politiques.

Isabelle Davion, maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches à Sorbonne Université, en Histoire contemporaine de l’Europe centre-orientale et du monde germanique. Spécialiste d’Histoire diplomatico-stratégique et de la guerre, elle a récemment co-dirigé avec Stanislas Jeannesson La Paix les uns contre les autres : les traités de paix 1918-1923 (Sorbonne Université Presse, 2023). Elle a également été conseillère historique sur de nombreux films documentaires.

Henriette Levillain, professeure émérite à Sorbonne Université. Auteure de Biographie de Saint-John Perse (Fayard, 2013) ; Yourcenar, Carte d’identité (Fayard 2016) ; Virginia Woolf, Carte d’identité (Fayard, 2021) ; Katherine Mansfield, rester vivante à tout prix (Flammarion, 2023).

Pierre Morel, ancien ambassadeur de France à la Conférence du Désarmement, puis en Russie, en Chine et près le Saint-Siège. Viceprésident de l’Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions. Auteur de la préface du catalogue Voyager en Mongolie en 1920 (Fondation Saint-John Perse, 2019).

