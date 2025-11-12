Marivaux, La Vie de Marianne (éd. Érik Lebogne, Florence Lotterie)

Édition d'Érik Leborgne etFlorence Lotterie

Née de parents inconnus, Marianne, à quinze ans, est jetée dans Paris et livrée à l’ordre inégalitaire d’Ancien Régime. Pour qui « n’a rien » et « n’est rien », comment prétendre à la reconnaissance sociale et à l’amour des privilégiés de naissance ? La haute lignée de la religieuse Tervire ne l’aidera pourtant pas non plus. Et si la noblesse « du cœur » parlait plus juste que celle des rangs ? Si la vraie famille était celle qu’on se choisit, et non celle qui peut vous renier par préjugé ? Si ceux qui vous humilient marquaient par là leur médiocrité et non leur pouvoir ?

La Vie de Marianne dessine une conception moderne de l’identité, portée par la lucidité réflexive du roman-mémoires et le pari audacieux d’une alliance féminine contre toutes les violences.

Le grand roman de Marivaux est ici accompagné de nombreuses annexes (variantes, synopsis, textes de réception, suites) qui en éclairent la lecture.

Feuilleter le volume…