Marie-Françoise Plissart, Jacques Derrida, Droit de regards (rééd.)

Ce livre est autant une oeuvre de création et un travail critique. Le roman-photo expérimental de Marie-Françoise Plissart est en effet préfacé par une analyse de près de cinquante pages de Jacques Derrida, qui s'interroge sur la nature et l'essence du récit, du point de vue à la fois philosophique et littéraire.

Avec cet album (paru pour la première fois aux éditions de Minuit en 1985), Marie-Françoise Plissart a réalisé ce que tout le monde tenait pour impossible : un roman-photo hardi et audacieux, aussi beau qu’un livre d’artiste, complexe comme un roman, fluide et captivant comme un bon film, d’un érotisme brûlant et savamment construit.

En cent pages de photographies en noir et blanc, où plusieurs femmes s’aiment, se poursuivent et se perdent, Droit de regards propose un récit à tiroirs dont la subtilité se creuse à chaque nouveau parcours. Admirablement servi par une longue et superbe lecture de Jacques Derrida qui en prolonge les multiples ramifications, ce livre offre une série d’histoires troublantes et entretissées que l’on doit lire comme de la poésie : littéralement et dans tous les sens.

La lecture de Jacques Derrida est une contribution fondamentale au domaine émergent de la narration photographique et une étude prémonitoire des queer studies.

Lire un extrait…

—

Marie-Françoise Plissart a publié trois romans-photos remarqués aux Éditions de Minuit, dont Fugues et Droit de regards aujourd’hui repris aux Impressions Nouvelles. Photographe et cinéaste, elle a obtenu le Lion d’or à la Biennale de Venise pour Kinshasa, récits de la ville invisible.

Benoît Peeters, co-scénariste de l’albums, est l’auteur de nombreux essais et biographies. Il est aussi le scénariste de la célèbre série de bande dessinée Les Cités obscures (en collaboration avec François Schuiten), traduite dans le monde entier.

Jacques Derrida est un des philosophes majeurs du vingtième siècle. Théoricien et praticien de la déconstruction, ses nombreux ouvrages sont traduits dans le monde entier. Sa lecture de Droit de regards est l’un de ses plus beaux textes. C’est aussi le premier où les questions de genre sont directement abordées.