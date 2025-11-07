La destruction de Rome. Chanson de geste du XIIIe siècle. Traduction par Marc Le Person

Traduction en français moderne par Marc Le Person avec introduction et notes des manuscrits de Hanovre (IV-578), de Londres (Egerton 3028) et de la Chronique rimée des rois de France de Philippe Mousket (v. 4664-4717)

Cette traduction réunit pour la première fois les trois textes qui ont transmis le récit de La Destruction de Rome : la version longue du ms. de Hanovre (IV-578), la version courte du ms. de Londres (Egerton 3028) et le passage de la « Chronique rimée » des rois de France de Philippe Mousket, résumé d’une version plus complète perdue.

La Destruction de Rome, écrite postérieurement à Fierabras pour lui servir d’introduction, offre une intrigue intéressante, aux péripéties mouvementées, dans un récit alerte qui raconte le siège, la prise et le sac de Rome par les Sarrasins venus avec leur flotte, puis la mort du pape et le vol des reliques de la Passion emportées en Espagne par Fierabras, qui affronte Olivier et le blesse lors d’un combat final.

Marc Le Person, Professeur honoraire de langue et littérature du Moyen Âge à l’Université Lyon 3, spécialiste des textes épiques des XIIe et XIIIe siècles, a édité, traduit et commenté deux chansons de geste du cycle des reliques de la Passion (La Destruction de Rome et Fierabras) et a étudié leur diffusion et leur rayonnement en Europe et dans le monde jusqu’à nos jours.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745363626. 32 €