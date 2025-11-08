La Beaumelle contre Voltaire. "Il manque un tome à la Voltairomanie". Textes présentés, édités et annotés par Hubert Bost et Claude Lauriol

Publication en 2 volumes.

La Beaumelle (1726-1773), admirateur critique du grand poète Voltaire dès son adolescence, a été un adversaire d’autant plus redouté que sa plume acérée puisait ses arguments dans une vaste érudition. Malgré les menées de Voltaire qui pendant vingt ans le dénonce aux autorités pour le faire taire, ce polémiste-né ne s’en est jamais laissé compter : « En colère, de sang-froid, vous me trouverez toujours sur vos pas ».

Cette édition, qui rassemble les écrits que La Beaumelle a consacrés à la personne et aux œuvres de Voltaire, permet de contrebalancer la caricature que celui-ci a réussi à imposer de son jeune et intrépide adversaire décédé quelques années avant lui.

On trouvera dans le tome I :

– les notes critiques de La Beaumelle sur le Siècle de Louis XIV (1753) et sa cinglante Réponse au Supplément du Siècle de Louis XIV (1754) ;

– le texte du manuscrit inédit « Voltaire à Berlin », rédigé en 1753-1754 ;

– Les Lettres de M. de La Beaumelle à M. de Voltaire (1763), refonte largement augmentée de sa Réponse et les brouillons de lettres inédites de 1767 à Voltaire sur un projet d’édition critique de ses œuvres.

On trouvera dans le tome II :

– la Lettre de M. de La Beaumelle à MM. Philibert et Chirol (1770) ;

– l’édition annotée de la Henriade par La Beaumelle dans ses deux versions : La Henriade avec des remarques (1769- 1770) et le Commentaire sur la Henriade (1775) posthume ;

– un choix de notes volantes manuscrites prises par La Beaumelle en vue d’une édition annotée des œuvres de Voltaire ;

– l’index général.

Hubert Bost est directeur d’études à l’École pratique des hautes études – PSL, où il occupe la chaire « Protestantismes et culture dans l’Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles ».

Claude Lauriol est professeur émérite de littérature française à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

