Daniel Lesueur (Jeanne Loiseau), Nietzchéenne (éd. Nelly Sanchez)

En 1908 paraît Nietzschéenne. Ce titre est sans doute le plus célèbre roman écrit par Daniel Lesueur (Jeanne Loiseau pour l’état civil, 1854-1921), figure emblématique de la littérature féminine du début du XXe siècle et de la cause des femmes. Et c’est de la condition féminine dont il est question dans cette intrigue, à travers le destin de Jocelyne Monestier, jeune femme mise au ban de la Société parce qu’elle fut compromise par un maître-chanteur. Sous couvert de relater l’histoire de cette héroïne généreuse, victime de l’ignorance dans laquelle on confine les jeunes filles, c’est la manière dont elle s’est approprié la philosophie nietzschéenne qui est au cœur du roman. Les écrits du philosophe d’outre-Rhin l’aident en effet à tenir bon face aux préjugés dont elle est victime et à dominer son amour pour Robert Clérieux, jeune industriel, marié et père de famille.

Ce roman est exceptionnel à plus d’un titre : si Daniel Lesueur y montre comment la pensée de Nietzsche peut aider à l’émancipation féminine, elle y illustre également une nouvelle conception du roman populaire. Daniel Lesueur ne fut pas seulement romancière, journaliste féministe et philanthrope, elle réfléchit à faire de son écriture un moyen de diffuser ses idées au plus grand nombre.

Nelly Sanchez est chargée de cours à l’université FLSH de Limoges. Ayant soutenu sa thèse sur les Images de l’homme dans les oeuvres romanesque de Rachilde et de Colette (1884-1939), elle poursuit ses recherches sur le narratif et l’épistolaire féminins. Ses travaux portent notamment sur l’intertextualité dans les romans féminins ainsi que sur l’influence du naturalisme.

