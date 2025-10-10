Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, LXXXVII-II (2025-2)

Sommaire

Articles

L.-A. Sanchi, « Salomon et la “petite étincelle” : Guillaume Budé lecteur de la Sagesse »

F. Rouget, « Un polygraphe, poète et bibliophile du XVIe siècle : Pierre Tamisier tournusien (1541-1591) »

F. Fassina, « L’attribution à Jacques Amyot d’un corpus de manuscrits anonymes : une question encore ouverte »

L. Calvié, « Henri Estienne en Italie (1552-1555) – II »

Notes et documents

N. A. Virastau, « Les révolutions des nativités de François de Moulins de Rochefort pour Louise de Savoie. Introduction et édition critique »

A. Magalhães, « Un nouvel éclairage sur la biographie d’Antoine de Montchrestien d’après un document inédit »

B. Conconi, « Sopravvivenze. Su alcune cinquecentine lionesi raccolte in Sammelband »

Chronique. La Renaissance d'âge en âge

A. Mothu, « Une censure du Cymbalum mundi au XIXe siècle ? »

Comptes rendus