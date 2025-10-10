Seizième siècle, n° 26, printemps 2025

Sommaire

F. Brusori, « “Intra l'occhio e la cosa veduta”. Méthode et fiction mentale dans les traités de perspective de Leon Battista Alberti et Piero della Francesca »

W. Kemp, « Un opuscule volé à la Colombine, les Merveilles advenir (1525-1526): Lyon ou Genève ? »

L. Calvie, « Une entreprise royale méconnue: les impressions au basilic (1544-1564) »

G. Bovi, « Les Épigrammes de Jules César Scaliger entre novitas et imitatio »

B. Tahon, « Pour une anthropologie de l'écoute : à propos des "paroles dégelées" de la bataille dans le Quart Livre de Rabelais »

F. Rouget, « Polémique religieuse et joute littéraire: le Contrediscours des miseres de ce tems (1562) »

X. Brunet, « La lèpre au XVIe siècle: entre justice et assistance »

Le maître et l'élève dans l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance (Dossier coordonné par Anne Raffarin)

Présentation par A. Raffarin

N. Gorochov, « Enseigner l'Antiquité au futur roi ? La culture antique des précepteurs royaux en France au XVesiècle »

A. Raffarin, « Nouvelles modalités de transmission du savoir à l'âge de l'Humanisme: le dialogue érasmien comme réflexion sur l'enseignement des langues grecque et latine »

N. Le Cadet, « À l'école de Ponocrates: l'éducation humaniste du géant (Gargantua, 23) »

Chronique musicale, J. Morales.