Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 157-2/3 : "Prophétiser la Religion de l'humanité. La philosophie religieuse post-moderniste d'Alfred Loisy (1917-1939)"

Sommaire

Articles

A. Lannoy, « Donner sens à l’ultime philosophie de la religion d’Alfred Loisy »

D. Praet, « La Religion d’Alfred Loisy et la philosophie de Hegel »

G. Waterlot, « Comprendre l’histoire : les voies opposées de Loisy et de Bergson »

C. J. T. Talar, « Discipliner le dogmatisme. De la discipline intellectuelle d’Alfred Loisy »

J.-F. bert, « Loisy ou la morale sans Durkheim »

C. Stoll, « Deux façons catholiques de penser "l’expérience religieuse". Friedrich von Hügel et Alfred Loisy »

A. Lannoy, « Mysticisme et pragmatisme dans la philosophie religieuse d’Alfred Loisy. Une comparaison avec William James »

F. Trémolières, « "Du point de vue mystique où nous élaborions ensemble notre philosophie spirituelle…". Alfred Loisy et Henri Bremond »

L.-P. Sardella, « Loisy moraliste face aux totalitarismes des années 1930 »

G. Anselmo, « La réception d’Alfred Loisy chez Adolfo Omodeo et Benedetto Croce. L’importance de la religion de l’humanité pour sauver une civilisation en crise »

J. L. Morrow, « Histoire des religions et histoire de la Bible. Le regard rétrospectif et prospectif d’Alfred Loisy sur le modernisme dans Un mythe apologétique »

English Summaries