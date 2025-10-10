Thierry Poyet, Émile Clermont et les novissima verba du XIX<sup>e</sup> siècle

Apprécié de Barrès et Bourget, admiré par Montherlant et Giraudoux, Émile Clermont (1880-1916) est l’un des écrivains que la Grande Guerre a arrachés à une brillante carrière. Moins connu qu’Alain-Fournier, Péguy ou Pergaud, il est l’auteur de trois romans psychologiques : Amour promis, Laure et Histoire d’Isabelle.

Il s’impose d’emblée comme un analyste talentueux de la vie intérieure et une plume d’une grande maîtrise classique. Observateur attentif de ses contemporains, habile à étudier les affres du sentiment amoureux et peintre hors-pair de la campagne française, il séduit la critique littéraire qui fait de lui l’héritier de Constant, Sainte-Beuve et Fromentin. Qualifié de « chercheur d’absolu », Émile Clermont a laissé de nombreux projets à sa mort. Bergson et Nietzsche ont influencé sa pensée alors qu’il est toujours resté en quête d’une réponse à ses interrogations existentielles.

Maître de conférences habilité en littérature française, spécialiste de Flaubert, Thierry Poyet enseigne à l’Université Clermont Auvergne. Ses travaux les plus récents portent sur la sociabilité littéraire de l’écrivain, ses relations cénaculaires et ses débats esthétiques avec des minores. Il a réédité des romans de Du Camp, Feydeau et Céard.

