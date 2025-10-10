Rythmes du monde dans la poésie de Pierre Dhainaut (Lille)

Programme du colloque

« Rythmes du monde dans la poésie de Pierre Dhainaut »

Vendredi 17 octobre, journée

Lieu : Université de Lille, bâtiment F,

« Maison de la recherche », Villeneuve-d’Ascq (métro « Pont-de-bois »),

Salle F013

MATINÉE DU VENDREDI 17

9h : OUVERTURE DU COLLOQUE

Modérateur : Laurent Mourey

9 h 30 : conférence inaugurale de Sabine Dewulf : « Pierre Dhainaut, une œuvre entre-deux-siècles »

10 h : discussion

10 h 30 : pause 15 mn

10 h 45 : SESSION 1 : FLUX ET REFLUX

Lecture 1 de poèmes

Modérateur : David Galand

Communications de :

Jean Attali : « La poésie aux aurores : persistance du commencement »

Michèle Finck (visioconférence) : « Vers la "circulation" épiphanique des rythmes : à l'écoute de Et pourtant de Pierre Dhainaut »

Christine Dupouy : « Pierre Dhainaut, entre terre et mer »

Dorotya Szavai : « Des largesses des syllabes aux fragments du sacré. Approche des paroles et des silences dans la poésie de Pierre Dhainaut »

12 h : discussion

12 h 30 : DÉJEUNER ÀLA MAISON DE LA RECHERCHE

Salle F042 (Site Pont de Bois, derrière le Bâtiment A, zone des préfabriqués, avec un parking à proximité). Cette salle pourra aussi servir de pièce de repos.

APRÈS-MIDI DU VENDREDI 17

13 h 30 : SESSION 2 : RYTHMES DE LA PHRASE

Modérateur : Charles-Olivier Stiker-Métral

Communications de :

Jérôme Hennebert : « Arpenter en poésie : poétique de l’enjambement dans la poésie de Pierre Dhainaut :»

David Galand : « Figures de répétition et effets de rythme dans quelques recueils de Pierre Dhainaut »

Sabine Zuberek : « Le rythme de la phrase-strophe ou l’éclaircissement poétique dans Progrès d’une éclaircie »

Dominique Zinenberg : « L’art de la ritournelle et du rhizome dans les poèmes de Pierre Dhainaut »

15 h -15 h 30 : discussion

Pause

16 h : SESSION 3 : LE POÈME COMME RESPIRATION

Modérateur : Sabine Zuberek

Communications de :

Laurent Mourey : « Le poème "à la recherche" : autour de Terre des voix »

Philippe Fumery : « "Le silence entre les bourrasques", Pierre Dhainaut et le recours au haïku »

Sabine Dewulf : « Le retour et le chant : la naissance du rythme "où tout se tient" »

17 h : discussion

Fin à 18 h environ

Samedi 18 octobre, matinée

Lieu : Bibliothèque municipale Jean Lévy, rue Édouard Delesalle, Lille

DÈS 8H30 : OUVERTURE DU COLLOQUE

9 h : SESSION 4 : ÉLANS DE VIE

Modérateur : Sabine Dewulf

Communications de :

Judith Chavanne : « L’élan, l’épanouissement dans Et pourtant »

Sébastien Hoët : « Le poème comme "viatique" avec Pierre Dhainaut – un geste politique »

9 h 40 : discussion jusqu’à 10 h

Pause de 15 mn

10 h 15 : SESSION 5 : GENÈSES ET INSCRIPTIONS

Modérateur : Christine Dupouy

Contributions de :

Anita Lavernhe-Grosset : « L’attente et l’envol dans Un art à l’air libre, État présent du peut-être et Et pourtant »

Marie Alloy : « L'empreinte et la résonance »

Thomas Demoulin : « Les manuscrits 2017-2018 du fonds Dhainaut de la BM de Lille : au cœur ouvert de l’écriture »

11h30 : discussion

11 h 45 : lecture d’un extrait de l’entretien de Pierre Dhainaut avec Isabelle Lévesque : « En la voix par vagues »

13 h : clôture du colloque