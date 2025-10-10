Rythmes du monde dans la poésie de Pierre Dhainaut (Lille)
Programme du colloque
« Rythmes du monde dans la poésie de Pierre Dhainaut »
Vendredi 17 octobre, journée
Lieu : Université de Lille, bâtiment F,
« Maison de la recherche », Villeneuve-d’Ascq (métro « Pont-de-bois »),
Salle F013
MATINÉE DU VENDREDI 17
9h : OUVERTURE DU COLLOQUE
Modérateur : Laurent Mourey
9 h 30 : conférence inaugurale de Sabine Dewulf : « Pierre Dhainaut, une œuvre entre-deux-siècles »
10 h : discussion
10 h 30 : pause 15 mn
10 h 45 : SESSION 1 : FLUX ET REFLUX
Lecture 1 de poèmes
Modérateur : David Galand
Communications de :
Jean Attali : « La poésie aux aurores : persistance du commencement »
Michèle Finck (visioconférence) : « Vers la "circulation" épiphanique des rythmes : à l'écoute de Et pourtant de Pierre Dhainaut »
Christine Dupouy : « Pierre Dhainaut, entre terre et mer »
Dorotya Szavai : « Des largesses des syllabes aux fragments du sacré. Approche des paroles et des silences dans la poésie de Pierre Dhainaut »
12 h : discussion
12 h 30 : DÉJEUNER ÀLA MAISON DE LA RECHERCHE
Salle F042 (Site Pont de Bois, derrière le Bâtiment A, zone des préfabriqués, avec un parking à proximité). Cette salle pourra aussi servir de pièce de repos.
APRÈS-MIDI DU VENDREDI 17
13 h 30 : SESSION 2 : RYTHMES DE LA PHRASE
Modérateur : Charles-Olivier Stiker-Métral
Communications de :
Jérôme Hennebert : « Arpenter en poésie : poétique de l’enjambement dans la poésie de Pierre Dhainaut :»
David Galand : « Figures de répétition et effets de rythme dans quelques recueils de Pierre Dhainaut »
Sabine Zuberek : « Le rythme de la phrase-strophe ou l’éclaircissement poétique dans Progrès d’une éclaircie »
Dominique Zinenberg : « L’art de la ritournelle et du rhizome dans les poèmes de Pierre Dhainaut »
15 h -15 h 30 : discussion
Pause
16 h : SESSION 3 : LE POÈME COMME RESPIRATION
Modérateur : Sabine Zuberek
Communications de :
Laurent Mourey : « Le poème "à la recherche" : autour de Terre des voix »
Philippe Fumery : « "Le silence entre les bourrasques", Pierre Dhainaut et le recours au haïku »
Sabine Dewulf : « Le retour et le chant : la naissance du rythme "où tout se tient" »
17 h : discussion
Fin à 18 h environ
Samedi 18 octobre, matinée
Lieu : Bibliothèque municipale Jean Lévy, rue Édouard Delesalle, Lille
DÈS 8H30 : OUVERTURE DU COLLOQUE
9 h : SESSION 4 : ÉLANS DE VIE
Modérateur : Sabine Dewulf
Communications de :
Judith Chavanne : « L’élan, l’épanouissement dans Et pourtant »
Sébastien Hoët : « Le poème comme "viatique" avec Pierre Dhainaut – un geste politique »
9 h 40 : discussion jusqu’à 10 h
Pause de 15 mn
10 h 15 : SESSION 5 : GENÈSES ET INSCRIPTIONS
Modérateur : Christine Dupouy
Contributions de :
Anita Lavernhe-Grosset : « L’attente et l’envol dans Un art à l’air libre, État présent du peut-être et Et pourtant »
Marie Alloy : « L'empreinte et la résonance »
Thomas Demoulin : « Les manuscrits 2017-2018 du fonds Dhainaut de la BM de Lille : au cœur ouvert de l’écriture »
11h30 : discussion
11 h 45 : lecture d’un extrait de l’entretien de Pierre Dhainaut avec Isabelle Lévesque : « En la voix par vagues »
13 h : clôture du colloque