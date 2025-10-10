Revue d’Histoire du Théâtre, n°301 : "Relire les traités techniques. Architecture, décor, machinerie, éclairage, costume, maquillage"
Coordination : Pierre Causse, Sandrine Dubouilh, Aurélien Poidevin
Préface : Aurélien Bory
Avec les contributions de Clarisse Bardiot, Elsa Bataille-Testu, Blond & Roux, Dominique Bruguière, Pierre Causse, Clémentine Cluzeaud, Léonor Delaunay, Sandrine Dubouilh, Lucia Goj, Charline Granger, Chantal Hurault, Yanna Kor, Cécile Kretschmar, Catherine Lanoë, Nanouk Marty, Maurizio Moretti, Pauline Noblecourt, Véronique Perruchon, Aurélien Poidevin, Christine Richier, Simon Willemin.
—
Ce numéro est consacré à la manière dont on décrit, publie, transmet et pense les techniques scéniques. Il invite à feuilleter, lire ou relire les traités techniques, ces ouvrages qui condensent, à un moment donné de l’histoire, une somme de savoirs sur les pratiques du plateau. Malgré certaines apparences, ces traités ne sont pas arides, dépassionnés, sans fantaisie ni enthousiasme, bien au contraire : ils sont traversés par un rapport sensible à la scène, le plaisir de dévoiler les secrets de la fabrique, un amour du travail parfaitement exécuté, le désir de transmettre les bonnes pratiques qui libèrent du temps et l’imagination. Si l’histoire des techniques théâtrales s’est souvent focalisée sur les innovations, un regard sur les traités permet de s’intéresser aux techniques usuelles et à la rationalité des pratiques ordinaires. Car l’événement unique de la représentation ne peut advenir sans un ensemble de gestes précis et répétés par lesquels se maintient l’instrument scénique. Aussi les ouvrages techniques représentent-ils une voie d’accès à la compréhension des conditions matérielles et sensibles du travail des artistes.
Cette approche au plus près du document touche à des interrogations sur les manières dont les dispositifs techniques façonnent les relations, sur l’obsolescence rapide des systèmes, sur l’intégration des nouvelles technologies, ouvrant la question de leurs conséquences écologiques et de leurs effets sur la sécurité des travailleurs et des travailleuses.
Des entretiens – avec les architectes Blond&Roux, la créatrice lumière Dominique Bruguière, la créatrice de maquillages et de masques Cécile Kretschmar, la directrice technique Lucia Goj et le chef constructeur Maurizio Moretti – apportent autant de compléments et contrepoints, mobilisant différentes histoires de la technique et de la transmission.
Des extraits de traités scandent le numéro, autant de pages offertes comme documents susceptibles d’éclairer des pratiques révolues, comme points de départ pour des recherches à venir, comme sources d’inspiration pratiques et graphiques.
—
—
Sommaire
Préface
« Donnez-moi un point d’appui, et je soulèverai le monde »
Aurélien Bory
Introduction
Lire les traités de technique théâtrale
Pierre Causse
Chapitre 1/ Les architectures scéniques, du petit à l’immense
Cahier N°1 Architecture
Géométries de l’enchantement
Pierre Patte, Essai sur l’architecture théâtrale, 1782
Charline Granger
Comment construire un castelet ?
Sur les traces d’une réflexion (1881-1942)
Yanna Kor
Le Traité de scénographie de Pierre Sonrel
Un plaidoyer pour la scène à l’italienne dans une période de grands bouleversements esthétiques et techniques
Sandrine Dubouilh
Marginaliser le théâtre à l’italienne, concevoir d’autres possibles
« Systématisation de l’espace scénographique » de Jacques Polieri, grille de lecture de Scénographie nouvelle
Clarisse Bardiot
Blond&Roux, architectes de théâtre
La conception des lieux de spectacles, entre codifications, réglementations et prospectives
Entretien mené par Sandrine Dubouilh
Chapitre 2/ Construction, décors et machinerie
Cahier N°2 Décors et machinerie
Le Sabbattini de Louis Jouvet
Traité d’un machiniste et livre de méditation
Simon Willemin
Inédit : « Histoire à propos de Sabbattini »
Les manuels des cintrier·ères machinistes
Former à une pratique sensible de la maintenance
Clémentine Cluzeaud
Scénographie et construction
Rencontre avec Maurizio Moretti, chef constructeur à la MC93, autour du Trattato di scenotecnica de Bruno Mello
Entretien mené par Sandrine Dubouilh
Rencontre avec Lucia Goj, directrice technique du Théâtre du Châtelet
Entretien mené par Aurélien Poidevin
Chapitre 3/ Éclairage
Cahier N°3 Lumière
Les Flammes de la Renaissance
Christine Richier
Écrire la lumière
Le vocabulaire de la lumière dans les traités de technique théâtrale
Pauline Noblecourt
De la lumière théâtrale
Entretien avec Dominique Bruguière, créatrice lumière, par Chantal Hurault
Lumière pour le spectacle de François-Éric Valentin
Histoire éditoriale d’un livre à l’usage d’un métier en mutation
Nanouk Marty
Témoignage : De la cabine régie à l’amphi
Véronique Perruchon
Chapitre 4/ Techniques scéniques et interprètes
Cahier N°4 Maquillage
Exploration technique des archives du costume
Le cas du pourpoint de Fortinbras
Elsa Bataille-Testu
De quelques « techniques du corps » dans une troupe de théâtre parisienne en 1791
Catherine Lanoë
De la « caractérisation » des personnages
Entretien avec Cécile Kretschmar, créatrice maquillage, coiffure et masques, par Chantal Hurault
Bibliographie des traités techniques
Pierre Causse
Document
Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments
Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments