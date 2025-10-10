Revue d’Histoire du Théâtre, n°301 : "Relire les traités techniques. Architecture, décor, machinerie, éclairage, costume, maquillage"

Coordination : Pierre Causse, Sandrine Dubouilh, Aurélien Poidevin



Préface : Aurélien Bory



Avec les contributions de Clarisse Bardiot, Elsa Bataille-Testu, Blond & Roux, Dominique Bruguière, Pierre Causse, Clémentine Cluzeaud, Léonor Delaunay, Sandrine Dubouilh, Lucia Goj, Charline Granger, Chantal Hurault, Yanna Kor, Cécile Kretschmar, Catherine Lanoë, Nanouk Marty, Maurizio Moretti, Pauline Noblecourt, Véronique Perruchon, Aurélien Poidevin, Christine Richier, Simon Willemin.

Ce numéro est consacré à la manière dont on décrit, publie, transmet et pense les techniques scéniques. Il invite à feuilleter, lire ou relire les traités techniques, ces ouvrages qui condensent, à un moment donné de l’histoire, une somme de savoirs sur les pratiques du plateau. Malgré certaines apparences, ces traités ne sont pas arides, dépassionnés, sans fantaisie ni enthousiasme, bien au contraire : ils sont traversés par un rapport sensible à la scène, le plaisir de dévoiler les secrets de la fabrique, un amour du travail parfaitement exécuté, le désir de transmettre les bonnes pratiques qui libèrent du temps et l’imagination. Si l’histoire des techniques théâtrales s’est souvent focalisée sur les innovations, un regard sur les traités permet de s’intéresser aux techniques usuelles et à la rationalité des pratiques ordinaires. Car l’événement unique de la représentation ne peut advenir sans un ensemble de gestes précis et répétés par lesquels se maintient l’instrument scénique. Aussi les ouvrages techniques représentent-ils une voie d’accès à la compréhension des conditions matérielles et sensibles du travail des artistes.

Cette approche au plus près du document touche à des interrogations sur les manières dont les dispositifs techniques façonnent les relations, sur l’obsolescence rapide des systèmes, sur l’intégration des nouvelles technologies, ouvrant la question de leurs conséquences écologiques et de leurs effets sur la sécurité des travailleurs et des travailleuses.

Des entretiens – avec les architectes Blond&Roux, la créatrice lumière Dominique Bruguière, la créatrice de maquillages et de masques Cécile Kretschmar, la directrice technique Lucia Goj et le chef constructeur Maurizio Moretti – apportent autant de compléments et contrepoints, mobilisant différentes histoires de la technique et de la transmission.

Des extraits de traités scandent le numéro, autant de pages offertes comme documents susceptibles d’éclairer des pratiques révolues, comme points de départ pour des recherches à venir, comme sources d’inspiration pratiques et graphiques.

Sommaire

Préface

« Donnez-moi un point d’appui, et je soulèverai le monde »

Aurélien Bory

Introduction

Lire les traités de technique théâtrale

Pierre Causse



Chapitre 1/ Les architectures scéniques, du petit à l’immense

Cahier N°1 Architecture

Géométries de l’enchantement

Pierre Patte, Essai sur l’architecture théâtrale, 1782

Charline Granger



Comment construire un castelet ?

Sur les traces d’une réflexion (1881-1942)

Yanna Kor



Le Traité de scénographie de Pierre Sonrel

Un plaidoyer pour la scène à l’italienne dans une période de grands bouleversements esthétiques et techniques

Sandrine Dubouilh



Marginaliser le théâtre à l’italienne, concevoir d’autres possibles

« Systématisation de l’espace scénographique » de Jacques Polieri, grille de lecture de Scénographie nouvelle

Clarisse Bardiot

Blond&Roux, architectes de théâtre

La conception des lieux de spectacles, entre codifications, réglementations et prospectives

Entretien mené par Sandrine Dubouilh

Chapitre 2/ Construction, décors et machinerie

Cahier N°2 Décors et machinerie

Le Sabbattini de Louis Jouvet

Traité d’un machiniste et livre de méditation

Simon Willemin



Inédit : « Histoire à propos de Sabbattini »

Les manuels des cintrier·ères machinistes

Former à une pratique sensible de la maintenance

Clémentine Cluzeaud



Scénographie et construction

Rencontre avec Maurizio Moretti, chef constructeur à la MC93, autour du Trattato di scenotecnica de Bruno Mello

Entretien mené par Sandrine Dubouilh

Rencontre avec Lucia Goj, directrice technique du Théâtre du Châtelet

Entretien mené par Aurélien Poidevin

Chapitre 3/ Éclairage

Cahier N°3 Lumière

Les Flammes de la Renaissance

Christine Richier



Écrire la lumière

Le vocabulaire de la lumière dans les traités de technique théâtrale

Pauline Noblecourt



De la lumière théâtrale

Entretien avec Dominique Bruguière, créatrice lumière, par Chantal Hurault

Lumière pour le spectacle de François-Éric Valentin

Histoire éditoriale d’un livre à l’usage d’un métier en mutation

Nanouk Marty

Témoignage : De la cabine régie à l’amphi

Véronique Perruchon



Chapitre 4/ Techniques scéniques et interprètes

Cahier N°4 Maquillage

Exploration technique des archives du costume

Le cas du pourpoint de Fortinbras

Elsa Bataille-Testu



De quelques « techniques du corps » dans une troupe de théâtre parisienne en 1791

Catherine Lanoë

De la « caractérisation » des personnages

Entretien avec Cécile Kretschmar, créatrice maquillage, coiffure et masques, par Chantal Hurault

Bibliographie des traités techniques

Pierre Causse

Document

Le Sabbattini de Louis Jouvet – Compléments

Simon Willemin

Ce dossier présente une édition de documents jusqu'alors inédits se rapportant à la préface de Louis Jouvet pour Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de Nicola Sabbattini (Neuchâtel,…